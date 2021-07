Tencent rachète Sumo digital, à l’origine de Sackboy

Déjà actionnaire depuis 2019, Tencent espère racheter complètement le groupe pour plus d’un milliards de dollars.

© Sumo Digital

Tencent, tout comme d’autres gros poissons de l’industrie vidéoludique, espère faire prospérer son empire en faisant la collection des studios de développement concurrents. La dernière acquisition en date pour le groupe chinois, avant tout spécialisé dans le jeu mobile, est Sumo Digital, le studio derrière les jeux Sackboy, Sonic Team Racing ou encore Crackdown 3.

Si cela fait quelques temps que les négociations sont en marche, Tencent espère conclure cette affaire avec un rachat à hauteur de 1,2 milliards de dollars. Sumo Digital est notamment connu pour ses œuvres pour compte d’autrui, ce que le studio continuera à faire à l’avenir en plus de ses propres franchises.

Une stratégie déjà toute trouvée

Le PDG de Sumo a ainsi déclaré : « Nous ne pouvions pas manquer l’opportunité de travailler avec Tencent. Elle apporterait une autre dimension à Sumo et nous donnerait l’occasion d’imprimer notre marque sur ce secteur extraordinaire, d’une manière qui était jusqu’à présent hors de portée ».

« Tencent a fait ses preuves en matière de soutien aux équipes de gestion et à leurs stratégies existantes. Parallèlement au développement de nos propres franchises, Tencent a démontré son engagement à soutenir le travail de nos clients et a déclaré son intention de s’assurer que nous disposons des investissements nécessaires pour continuer à nous concentrer sur le travail avec nos partenaires stratégiques ».

C’est une réelle aubaine pour Tencent qui met un pas de plus dans le domaine des jeux consoles, alors même que l’entreprise est connue pour ses jeux mobiles à succès. On peut notamment citer les populaires PUBG Mobile et Honor of Kings. En 2020, Tencent a investi dans pas mois de 31 entreprises du monde vidéoludique, dont Leyou Technologies pour 1,5 milliards de dollars. L’entreprise continue donc dans sa lancée avec ce rachat stratégique.