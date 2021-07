Samsung : les Galaxy Buds 2 fuitent via l’application officielle

Nouveau leak pour Samsung, qui a vu ce weekend fuiter plusieurs informations sur ses nouveaux écouteurs sans-fil Galaxy Buds 2.

© XDA

Attendus pour le mois prochain, à l’occasion du prochain Unpacked de Samsung, les nouveaux Galaxy Buds 2 ne sont pas les nouveautés les plus prometteuses de la marque. Bien avant eux, on peut notamment citer les prochains smartphones pliables de l’entreprise, qui succèderont aux Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. On peut aussi évoquer le prochain modèle de la gamme Galaxy S, avec la rumeur d’un S21 FE, plus abordable que le S21 classique de ce début d’année.

Plusieurs coloris et fonctionnalités

Déjà évoqués par le leaker Evan Blass, les nouveaux écouteurs sans-fil de Samsung ont aujourd’hui un nom, et même un peu plus. Selon des informations partagées par le développeur Tim Schneeberger sur XDA, l’application dédiée aux prochains wearables audio de la marque coréenne aurait d’ores et déjà permis de dévoiler plusieurs informations sur le produit. Ainsi, les Galaxy Buds 2 pourraient arborer cinq coloris différents. Si les précédents leaks avaient déjà fait état du blanc, vert et mauve, il semblerait que le jaune et le noir soient aussi de la partie.

En plus de ces considérations esthétiques, le leak confirme aussi plusieurs aspects techniques des écouteurs : depuis l’application, on retrouve ainsi la gestion de la réduction de bruit active, de l’égaliseur sonore, et de la lecture à voix haute des notifications. Autant d’informations qui nous permettent de cerner un peu mieux les prochains accessoires audio de Samsung. Attention cependant, il faut encore garder à l’esprit que toutes ces fuites n’ont pas encore été confirmées officiellement par l’entreprise, et qu’elles sont donc susceptibles de changer. Rendez-vous le 11 août prochain pour avoir le fin mot de l’histoire.