Ubisoft annonce XDefiant, un FPS en free-to-play inspiré de Tom Clancy

XDefiant s‘annonce déjà comme la prochaine référence en termes de free-to-play compétitif avec son gameplay énergique.

Après l’annonce de Heartland il y a plusieurs semaines, Ubisoft revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu en free-to-play également inspiré par la franchise Tom Clancy. Le titre se nomme XDefiant et est un jeu de tir mettant en scènes deux équipes de six joueurs dans une map fermée.

Les joueurs rejoindront des factions de Défiants, des personnes aux capacités spéciales, qui sont toutes de près ou de loin inspirées de l’univers de Tom Clancy. Les factions présentes sont les Wolves, l’Echelon, les Parias ainsi que les Nettoyeurs. Les maps seront elles aussi inspirées de plusieurs jeux de la saga à succès. Toutefois, le titre est spécialement conçu pour convenir à tous les joueurs, même ceux qui ne connaissent pas forcément la franchise Tom Clancy.

Ubisoft se targue d’avoir créé un jeu ultra compétitif avec des affrontements effrénés qui mettront tout le monde d’accord. Il y aura notamment les fameux modes Domination, Match à mort par équipe ou encore Escort. Le jeu supportera le cross-play dès le jour de sa sortie entre toutes les plateformes sur lequel il sera disponible. Découvrez un aperçu de son gameplay dans la vidéo de présentation ci-dessus.

Quand sera disponible XDefiant ?

XDefiant sera bientôt disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Ubisoft Connect, Amazon Luna et Stadia. Le titre n’a toujours pas de date de sortie mais une bêta fermée est prévue pour le 5 août pour les résident des États-Unis et du Canada. Ubisoft prévient que d’autres bêta sont à prévoir d’ici la sortie du jeu, il vous suffit donc de vous inscrire pour recevoir les dernières actualités.