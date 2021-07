iPhone 13 : l’affichage “always-on” se précise… mais pas pour tous les modèles

L’affichage de l’iPhone devrait drastiquement s’améliorer cette année, grâce à l’arrivée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un mode « always-on ».

© Onur Binay / Unsplash

Les semaines filent et nous rapprochent toujours plus du lancement de l’iPhone 13, futur fleuron de la marque à la Pomme. Et à mesure que la présentation approche, les rumeurs se font elles-aussi plus précises. Voilà justement qu’on en apprend un peu plus sur l’écran dont devrait disposer au moins une variante de l’iPhone 13.

Tous les précédents leaks concordaient sur un point précis : Apple devrait enfin offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz à ses iPhone. Néanmoins, tous les modèles ne seront pas concernés par cette innovation. Aux dernières nouvelles, seuls les modèles « Pro » bénéficieraient bien d’une dalle OLED LTPO. Celle-ci serait fournie par Samsung, et présente la particularité de pouvoir ajuster automatiquement sa fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché, et cela jusqu’à 120 Hz.

Ce type de dalle — qu’on retrouve sur le Galaxy S21 Ultra, par exemple — offrirait d’autres avantages. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cet écran permettrait notamment à l’iPhone équipé d’offrir la fonction « always-on », soit la possibilité de garder son écran allumé en toute circonstance.

Un écran always-on sur « au moins un » iPhone 13

Cette fonction n’est pas vraiment une nouveauté dans le monde Android, où la plupart des smartphones haut de gamme proposent dorénavant un mode always-on. Néanmoins, ce serait une première pour l’iPhone… mais pas chez Apple. L’Apple Watch propose en effet cette technologie d’écran et un affichage permanent depuis la Serie 5.

Gurman précise toutefois que cette nouveauté ne devrait pas être présente sur tous les modèles d’iPhone 13. Selon lui, « au moins un » modèle d’iPhone 13 devrait en profiter. Apple pourrait une nouvelle fois réserver cette nouveauté à son modèle le plus haut de gamme (et le plus imposant), l’iPhone 13 Pro Max. Cela ne serait pas si étonnant dans la mesure où l’iPhone 12 Pro Max, par exemple, profitait de capteurs photo différents de ses petits frères.

Reste encore à attendre le mois de septembre et la traditionnelle conférence de présentation des nouveaux iPhone pour confirmer ou non ces caractéristiques.