Il y a déjà assez de haine sur Twitter pour y ajouter cette fonction

Près de 15 ans après son lancement, Twitter a définitivement tout d’un adolescent. Influençable, il a par exemple repris à son compte le concept des Stories inauguré par Snapchat il y a des années avec les Fleets, avant de les retirer. Désormais, Twitter lorgne sur une fonctionnalité présente sur Youtube : un bouton « Dislike ».

Aujourd’hui, Twitter permet de répondre à un tweet, le retweeter ou l’aimer. Le « dislike » — longtemps pressenti sur Facebook où il a finalement été remplacé par des « réactions » — fait désormais son apparition. Pour l’heure, la fonctionnalité est simplement l’objet d’un test afin de « comprendre les types de réponses que [les utilisateurs] trouvent pertinents dans une conversation, afin de trouver des moyens de les afficher davantage. »

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021