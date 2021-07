OnePlus profite de cet été pour officialiser le vrai successeur du OnePlus Nord. Voici le nouveau OnePlus Nord 2 avec un SoC MediaTek.

© OnePlus

A peine quelques mois après le Nord CE, OnePlus profite de cet été pour officialiser son nouveau smartphone alliant performance et un prix super contenu. Alors que Nord CE se présentait comme un smartphone milieu de gamme en succédant aux Nord N, le nouveau OnePlus Nord 2 se présente comme le digne successeur du Nord premier du nom.

L’écran et la photo

Parce que c’est bien le successeur du Nord, on retrouve un écran plat sur le OnePlus Nord 2 avec une diagonale de 6,43 pouces. La définition est toujours du Full HD+ avec le support du HDR10+ et surtout un taux de rafraîchissement de 90Hz. La dalle Fluid AMOLED est la même que celle de l’année dernière et permet de réduire près de 40% des lumières bleues. Alors que le Nord proposait deux appareils photo frontaux, OnePlus en est revenu. Aussi, le Nord 2 ne propose plus qu’un appareil photo frontal, plus classique. Côté finition, on retrouve bien évidemment un dos en verre avec des coloris toujours réussis.

Pour le bloc photo arrière, il est composé de trois appareils photo. On a donc un appareil photo principal avec un objectif grand-angle, la stabilisation optique et un capteur Sony IMX766 de 50 Mégapixels, un ultra grand-angle avec un capteur de 8 Mégapixels, un capteur noir & blanc de 2 Mégapixels. Il n’y a plus de 4ème appareil photo qui servait au calcul de la profondeur de champ. On notera que le capteur principal du Nord 2 est le même que l’ultra grand-angle des OnePlus 9.

Les caractéristiques du OnePlus Nord 2

Du côté technique, petite surprise puisque le OnePlus Nord 2 n’embarque pas un SoC de Qualcomm mais un SoC MediaTek Dimension 1200-AI. Selon OnePlus et MediaTek, on a un niveau de performance similaire à un Snapdragon 870 chez le fondeur américain. On testera toute cette partie dès que possible avec notre exemplaire de test. De nos premiers tests, on n’a pas eu de mauvaises surprises, il ne fera pas défaut au quotidien et est visiblement capable de tout gérer sans sourciller. Oui, ce n’est pas un SoC premium mais si on a ce que nous promet MediaTek, pas de soucis pour nous. A côté, on retrouve 8Go ou 12Go de RAM, 128Go ou 256Go de mémoire interne en UFS 3.1 (UFS 2.1 sur le Nord), une batterie de 4500mAh avec une recharge rapide Warp Charge 65 et bien évidemment Android 11 avec Oxygen OS 11. On notera que le port jack 3,5mm a finalement disparu et comme l’année dernière, la sortie USB-C est en USB 2.0, une de ces petites concessions pour arriver à un prix contenu.

Le OnePlus Nord 2 sera disponible dès le 28 juillet au prix de 399 euros en version 128Go+8Go et 499 euros en version 256Go+12Go.

Pour le lancement, une paire de OnePlus Buds Z sera offerte pour l’achat d’un OnePlus Nord 2 du 22 juillet au 27 juillet. Et sur le site du constructeur, le kit Stadia Premiere Edition sera offert pour l’achat d’un OnePlus Nord 2 dès le 22 juillet (précommandes + après ouverture des ventes)