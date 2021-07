Steam : le mode TV Big Picture va laisser place au Steam Deck

Lancée en 2012, le mode Big Picture de Steam sera prochainement remplacé par l’interface du Steam Deck. Encore une promesse de la part de Valve, qui entend bien révolutionner le marché de la console.

© Steam

Annoncé par surprise la semaine dernière, le Steam Deck entend bien transformer notre approche du gaming, avec une machine hybride capable de faire tourner n’importe quel jeu, notamment grâce à un système d’exploitation ouvert basé sur Linux. Pour l’occasion, Valve a également officialisé l’arrivée d’une nouvelle interface utilisateur SteamOS 3.0, qui s’apprête à remplacer le mode Big Picture sorti initialement en 2012.

Conçu pour être utilisé sur PC, Steam a rapidement dû s’adapter à la demande des joueurs et des joueuses, qui souhaitaient pouvoir jouer sur leur téléviseur et à la manette, à la manière d’une véritable console. Lancée en décembre 2012, le mode Big Picture permettait ainsi de convertir l’interface Steam en un visuel plus manette-friendly. Une idée prometteuse, mais qui ne connaitra jamais de réel succès, sans doute à cause de son ergonomie pas franchement réussie. Même Valve semble avoir rapidement pris conscience du problème, puisque l’entreprise n’avait pas opéré de réel changement à l’application depuis 2015.

Pour la sortie de Steam Deck en décembre prochain, il fallait donc que Valve trouve une solution à l’interface ratée de Big Picture. Plutôt que d’investir dans une mise à jour globale, la firme américaine a finalement préféré jouer la carte de la nouveauté, en créant une toute nouvelle interface sous le nom de SteamOS 3.0. Sans surprise, cette dernière viendra aussi remplacer la fonctionnalité Big Picture. En revanche, et contrairement au Steam Deck qui sera commercialisé début 2022 à partir de 679€, aucune échéance n’a encore été communiquée sur la disparition de Big Picture.