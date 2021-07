Battlefield 1 est offert sur PC via Prime Gaming

Les abonnés au service d’Amazon ont encore une moins de deux semaines pour se procurer le jeu gratuitement.

Alors que Battlefield 2042 n’est plus très loin, Amazon tente un coup de pub pour son service Amazon Prime Gaming en offrant le jeu PC Battlefield 1 à tous ses abonnés. Ce n’est pas le premier jeu offert par EA via Prime Gaming puisque Battlefield 3 et Battlefield 4 sont également passés par là en un an ou moins.

Le jeu sera donc téléchargeable jusqu’au 4 août prochain, mais, bonne nouvelle pour les fans de la licence ou ceux qui la découvre, Battlefield 5 sera aussi donné de la même manière à partir du 2 août prochain. De quoi se constituer une petite collection de jeux en ne dépensant rien, hors coût de l’abonnement.

Comment obtenir le jeu ?

En vous connectant sur Prime Gaming, vous pouvez chercher Battlefield 1 dans la barre de recherche dédiée. Le site vous proposera le jeu que vous pourrez réclamer. Un code vous sera donné qu’il faudra ensuite entrer sur le site Origin (EA), qui vous donnera enfin accès au téléchargement du jeu directement sur votre PC.

Les jeux Battlefield d’EA, différents mais néanmoins concurrents directs de la franchise Call of Duty, sont des titres qui font la renommé des jeux de tir en ligne avec des environnements de jeu réalistes et des parties allant jusqu’à 32 joueurs pour certains. Les récits de guerre, présents dans Battlefield 1, composent la partie solo et narrative du titre.

Pour rappel, Prime Gaming fait partie intégrante de l’abonnement Amazon Prime qui vous donne par ailleurs également accès à Prime Video en illimité. L’abonnement est disponible au prix de 5,99€ par mois ou 49€ par an.

