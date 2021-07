Vous vous sentez surveillé en ligne ? Choisissez l’un de ces VPN

Ne manquez pas ces offres de folie, proposées en ce moment par trois grands noms des VPN.

Vous souhaitez vous équiper d’un VPN pour vous prémunir contre les risques liés à l’utilisation d’Internet ? Vous avez raison. En effet, les VPN chiffrent vos données de navigation et masquent votre adresse IP, de façon à vous mettre à l’abri des risques de piratage et d’usurpation.

Mais les VPN vont aussi plus loin, en vous proposant divers avantages tels que le contournement des géo-blocages. Et pour vous aider à faire un choix pertinent, nous avons sélectionné pour vous trois offres promotionnelles très attrayantes, chez trois VPN dont la réputation n’est plus à faire.

La meilleure d’entre elles se trouve chez CyberGhost. Ce dernier vous fait bénéficier de 85% de remise et de trois mois offerts sur son forfait d’un an qui atteint son prix le plus bas : 1,99€/mois.

CyberGhost VPN affiche une promotion inédite

Pour votre sécurité en ligne, vous pouvez penser très sérieusement à CyberGhost. Ce VPN assure votre sécurité de manière optimale, en chiffrant vos données de navigation en suivant l’algorithme AES 256 bits, ce qui se fait de mieux dans le domaine de la sécurité en ligne.

Aussi, CyberGhost camoufle complètement votre adresse IP, qui trahit notamment votre position géographique et votre identité, afin que vous puissiez surfer de manière totalement anonyme en toutes circonstances. Mais CyberGhost ne s’arrête pas là, et vous donne aussi accès à d’autres fonctionnalités intéressantes.

Ce dernier vous permet par exemple de vous connecter à l’un des 7 000 serveurs de son réseau, répartis dans quasiment 90 pays. De cette façon, vous allez pouvoir déjouer tous les géo-blocages et accéder par exemple aux catalogues Netflix étrangers.

CyberGhost vous assure d’ailleurs une expérience de streaming excellente, grâce à de très bonnes vitesses de connexion et des serveurs optimisés pour cet usage. De plus, vous pourrez profiter de CyberGhost sur tous vos appareils, grâce à une compatibilité maximale de l’application du VPN (Windows, Android, iOS, macOS, Linux).

La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, CyberGhost affiche une promotion folle. Le prix de l’abonnement d’un an au VPN baisse de 85%, et 3 mois de protection supplémentaires sont ajoutés. Ainsi, 15 mois de protection avec CyberGhost ne vous coûteront que 29€, contre quasiment 200€ habituellement.

Le prix de revient mensuel du VPN passe donc de 12,99€ à seulement 1,99€. Vous en conviendrez, il serait dommage de manquer cette promotion.

L’offre d’été de NordVPN c’est -72% et 3 mois offerts

La seconde promotion dont nous souhaitons vous parler dans ce top se trouve chez NordVPN. Ce dernier est aussi un incontournable du monde des VPN, et affiche actuellement une réduction très importante. Celle-ci concerne l’abonnement de deux ans au VPN, et baisse son prix de 72%.

Mais NordVPN va plus loin, en ajoutant à cela 3 mois de protection en plus, totalement gratuitement. Par conséquent, vous allez pouvoir profiter de 27 mois de couverture, pour un prix total de seulement 71,20€, alors qu’en temps normal, cela vous coûterait plus de 250€.

Cette promotion fait passer le coût de revient mensuel de NordVPN de 9,56€ à seulement 2,64€ : cela représente plus de 180€ d’économie. Cette offre est d’autant plus intéressante que NordVPN est vraiment un outil de qualité. En effet, ce VPN chiffre vos données de navigation selon un algorithme avancée et reconnu, et il camoufle votre adresse IP sans qu’aucun manquement ne soit à déplorer.

De cette façon, vous êtes totalement protégés, et vous pouvez surfer anonymement depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone). Mais NordVPN ne s’arrête pas en si bonne route. Il vous propose aussi une option appelée Double VPN, qui consiste à faire passer vos données par deux serveurs VPN au lieu d’un seul.

Cela va augmenter considérablement la protection dont vous bénéficiez. NordVPN dispose aussi d’un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, auxquels vous allez pouvoir vous connecter afin de déjouer les géo-restrictions. Alors, qu’attendez-vous pour en profiter ?

Surfshark propose une réduction immédiate de 81%

La troisième offre de notre top, et pas la moindre, se trouve chez Surfshark. Ce VPN figure parmi les meilleurs, en vous proposant par exemple des paramètres de sécurité très satisfaisants. Avec Surfshark VPN, vos données de navigation sont chiffrées selon l’algorithme AES-256, et votre adresse IP est 100% camouflée.

De cette façon, vos informations personnelles et votre identité ne peuvent pas être piratées, ce qui vous procure une sécurité complète. Dans cette même idée, Surfshark vous propose une fonction appelée Kill Switch, qui suspend votre connexion en cas de dysfonctionnement du VPN.

Ainsi, vous ne pouvez pas courir de risque en surfant sans protection par accident. Pour ce qui est des autres options de Surfshark VPN, sachez que ce dernier vous permet notamment de vous connecter aux plus de 3 200 serveurs de son réseau.

Grâce à cela, vous allez pouvoir modifier votre localisation virtuelle et accéder aux contenus du monde entier. À vous les catalogues Netflix étrangers, les sites géo-limités ou encore des serveurs du jeu géo-restreints.

Et avec Surfshark, vous pourrez équiper tous vos appareils (ordinateurs, tablette, smartphone), en ce moment à prix réduit. En effet l’abonnement de deux ans au VPN voit son prix baisser de 81%, ce qui est plutôt conséquent.

Ainsi, pour une souscription de 24 mois, Surfshark ne vous coûtera que 50,79€, contre plus de 260€ habituellement. Vous économisez donc plus de 200€, et le coût de revient mensuel du logiciel passe de 11,01€ à 2,12€ seulement. Ne passez pas à côté de cette offre.

