L’application YouTube sur Android a été téléchargée plus de fois qu’il n’y a d’humains sur Terre

Avec plus de 10 milliards de téléchargements au compteur, l’application YouTube pour Android n’est pourtant pas la plus téléchargée au monde.

© Hello I'm Nik / Unsplash

Depuis son arrivée sur le magasin d’applications de Google au lancement du tout premier smartphone Android, l’application YouTube a parcouru du chemin. Le lecteur vidéo vient en effet de dépasser les 10 milliards de téléchargements, soit plus que le nombre d’humains sur Terre. Un chiffre qui a de quoi donner le tournis, même si ce dernier ne permet pas à la plateforme de visionnage vidéo de se classer premier au classement mondial : une (seule) autre application a en effet dépassé les 10 milliards de téléchargements, il s’agit du Play Store de Google, installé par défaut sur l’ensemble des appareils Android.

Une hégémonie mondiale… sauf en Chine

Évidemment, 10 milliards de téléchargements ne sont pas synonyme d’autant d’utilisateurs et utilisatrices réels (déjà parce que nous sommes moins de 8 milliards sur Terre). Nous sommes en effet nombreux à posséder plus d’un appareil Android sur lequel la plateforme de divertissement est installée, et les mises à jour régulières de l’application contribuent aussi à fausser les résultats. Pour autant, on peut déjà considérer que YouTube est installé sur la grande majorité des quelques 3 milliards d’appareils Android vendus en dehors de la Chine (où l’application est illégale). Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à posséder de plus en plus d’appareils connectés, il y a fort à parier que le Play Store et YouTube seront rapidement rejoints par d’autres applications dans le très sélect club des 10 milliards. Gmail notamment, pourrait constituer un sérieux prétendant au titre.