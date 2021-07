Lil Uzi Vert veut acheter une planète

Lil Uzi Vert a fait parler de lui cette semaine, non pas grâce à une nouvelle chanson, mais par une annonce étonnante : il s'apprêterait en effet à « acheter » une planète, avec la bénédiction de Grimes, la compagne d'Elon Musk.

© Pexels de Pixabay

Le rappeur américain Lil Uzi Vert a déclaré être en processus d’acquisition de WASP 127-b, une étoile qui se trouve à 500 années lumière de la Terre. Il s’agit d’une géante gazeuse très chaude, plus grande que Jupiter, et dont la masse est 50 fois supérieure à celle de notre planète. La musicienne Grimes, compagne d’Elon Musk, a expliqué dans un tweet que le dossier du rappeur était presque terminé et qu’il lui permettra de « détenir légalement » WASP 127-b.

Impossible d’acheter une planète

Le patron de Tesla semble être directement dans le coup, puisque Lil Uzi Vert a utilisé le hashtag Neuralink, une des entreprises d’Elon Musk dont l’objectif est la création d’un implant neuronal. Pour autant, l’artiste pourra-t-il réellement devenir le « premier humain à posséder légalement une planète », comme l’affirme Grimes ?

Cela parait tout à fait impossible. Les objets de l’univers sont en effet considérés comme un « patrimoine de l’humanité », comme l’explique Eric Lagadec, président de la Société française d’astronomie et d’astrophysique, à 20 Minutes. Par conséquent, il est impossible de devenir propriétaire d’une planète.

Il existe par contre un moyen de laisser son nom à la postérité galactique. L’Union astronomique internationale organise parfois des concours pour nommer des astéroïdes. Il est aussi possible de surveiller les étoiles, en espérant découvrir un nouvel objet céleste : auquel cas, ce dernier pourra prendre le nom de son découvreur.