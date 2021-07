Oculus veut intégrer le réel dans ses expériences de réalité virtuelle

Réalité Virtuelle Par Olivier le 25 juillet 2021 à 17h00

Oculus ne mise pas tout sur la réalité virtuelle. De plus en plus, la filiale de Facebook cherche à intégrer ses technologies avec le monde réel, et une nouvelle API permet justement de prendre en compte l'environnement de l'utilisateur.

© Facebook/Oculus