Le plus jeune astronaute de l’Histoire qui a volé avec Jeff Bezos n’a jamais rien acheté sur Amazon

Il n'est pas facile d'étonner l'homme le plus riche du monde, et pourtant c'est l'exploit réalisé par Oliver Daemen, que Jeff Bezos a invité avec lui dans sa virée spatiale.

© Blue Origin

À 18 ans, Oliver Daemen est le plus jeune astronaute de l’Histoire. Le jeune Néerlandais a accompagné Jeff Bezos, son frère Mark et la pilote Wally Funk (qui, à 82 ans, est devenue la personne la plus âgée à voyager dans l’espace) dans New Shepard le 20 juillet dernier. Une mission qui a été couronnée de succès, comme on le sait.

La surprise de Jeff Bezos

À l’occasion d’une interview avec Reuters, le jeune voyageur a raconté son expérience d’une dizaine de minutes aux confins de la planète. Ses compagnons de route ont tous été « très amusants et tous ont les pieds sur Terre », mais le plus étonnant c’est l’aveu d’Oliver Daemen à Jeff Bezos : « J’ai dit à Jeff que je n’avais jamais rien acheté sur Amazon ». Et le fondateur du géant du commerce en ligne de répondre : « Oh, wow, cela faisait un long moment que je n’avais pas entendu ça ».

Après son atterrissage, Jeff Bezos a remercié tous les employés et les clients d’Amazon qui ont rendu ce premier vol possible. Daemen ne fait donc pas partie de ces bienfaiteurs ! Le plus jeune astronaute de l’Histoire a pris la place de l’anonyme qui a remporté les enchères de 28 millions de dollars pour une place dans la fusée. Ce dernier n’a finalement pas pu s’envoler en raison d’un conflit d’agenda…

Oliver Daemen avait lui aussi participé aux enchères, avec l’argent de son père, patron d’un fond d’investissement. Il avait déjà sa place assurée pour le second vol, mais la défection du gagnant lui a permis de voir les étoiles plus tôt.