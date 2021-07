Genshin Impact et Horizon Zero Dawn officialisent un étonnant crossover

Aloy, la chasseresse du jeu Horizon Zero Dawn fera bientôt son apparition dans Genshin Impact en tant que personnage 5 étoiles.

© MiHoYo

Depuis quelques jours à peine, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact ont pu découvrir la mise à jour 2.0 du RPG de MiHoYo. Avec elle, c’est toute une contrée inédite qui s’est ouvert aux voyageurs de Teyvat, mais aussi bon nombre de mécaniques, ainsi que plusieurs nouveaux personnages. Alors que la nouvelle bannière met actuellement à l’honneur Ayaka, le studio de développement chinois vient de surprendre son auditoire, en officialisant l’arrivée d’un tout nouveau personnage 5 étoiles. Equipée de son arc et d’un puissante vision Cryo, Aloy devrait être rendue accessible dès le déploiement de la mise à jour 2.1, soit d’ici six semaines. Si la jeune femme vous évoque quelque chose, c’est tout simplement parce qu’il s’agit de l’héroïne du jeu Horizon Zero Dawn, développé par Guerilla Games et sorti en 2017.

"Everything I do is in the service of life, not death. That's why I'm here with you."#Aloy

Savior From Another World

Nora Huntress

Cryo

Nora Fortis Travelers, let's welcome Aloy – "Savior From Another World!"#GenshinImpact pic.twitter.com/6D00O9NfkM — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 22, 2021

Un premier crossover en partenariat avec Sony

Pour son premier crossover officiel, Aloy d’Horizon Zero Dawn sera accessible à tous les joueurs dans Genshin Impact. Une disponibilité évidemment temporaire, et qui ne répondra pas aux mêmes mécaniques que les personnages classiques. Les joueurs sur PS4/PS5 seront sans surprise avantagés, puisque le personnage leur sera livré avec son arc 4 étoiles sans condition préalable, et dès la MAJ 2.1. Le reste des joueurs sur PC et mobile devra patienter, puisqu’Aloy ne sera accessible que pour la mise à jour 2.2, et à condition d’avoir atteint le niveau 20. A noter qu’avec la récente arrivée du crossplay, le personnage devait être plus facilement accessible.

Un personnage temporaire ?

Ce serait une grande première dans Genshin Impact, mais alors que le crossover entre MiHoYo et Horizon Zero Dawn sera évidemment temporaire (sans doute le temps de la 2.1 et de la 2.2), le personnage d’Aloy pourrait l’être aussi, ce qui impliquerait la disparition du personnage à l’issue de l’évènement, sans doute au moment de la mise à jour 2.3. Pour le moment, la jeune femme reste encore très mystérieuse donc, mais les développeurs ont d’ores et déjà prévu de nous donner davantage de précision dans les semaines à venir.