Ce verre va drastiquement améliorer l’appareil photo de votre smartphone

Corning vient de présenter des nouveaux verres destinés à protéger les capteurs photo de futurs smartphones tout en favorisant la qualité.

© Anh Nhat / Unsplash

Depuis de longues années, Corning est devenu un acteur incontournable du monde des smartphones. L’entreprise est en effet à l’origine des verres Gorilla Glass qu’on retrouve à l’avant de nos téléphones, du Ceramic Shield de l’iPhone 12 au Gorilla Glass Victus des smartphones Android premium.

Néanmoins, si l’on vante souvent les verres Gorilla Glass surmontant les écrans de smartphone, on parle moins souvent du verre recouvrant les capteurs photo arrières. Pourtant, la photo est devenue l’un des facteurs les plus importants lorsqu’il s’agit de choisir un smartphone aujourd’hui, et le verre qui recouvre un bloc photo n’est pas à prendre à la légère puisqu’il peut nettement influer sur la qualité d’image.

C’est ainsi que Corning dévoile deux nouveaux produits, destinés à trouver leur place à l’arrière de nos smartphones ; Corning Gorilla Glass with DX et Corning Glass with DX+. Ces verres présentent la particularité d’allier à la fois résistance et qualité optique.

« Les composites Gorilla Glass de Corning offrent non seulement des couvercles d’objectif de caméra pour appareils mobiles avec une résistance aux rayures et une durabilité améliorées par rapport aux revêtements traditionnels, mais également les performances optiques améliorées requises pour ces appareils (…) En capturant 98 % de la lumière pour l’objectif de la caméra, nos composites de verre augmentent la pleine capacité de la conception de la caméra et aident à créer des images et des vidéos de haute qualité » a ainsi expliqué le vice-président et directeur général de Corning, Jaymin Amin.

Le premier smartphone à bénéficier de ce type de verre sera signé Samsung, explique Corning. On ignore encore quel modèle sera concerné, mais il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un des nouveaux smartphones pliants de la marque dont la présentation est attendue le 11 août prochain.