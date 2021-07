Innondations en Chine : le bilan s’alourdit

Depuis quelques jours, la province du Henan, en Chine, est en proie à des pluies diluviennes, avec l’équivalent de trois ans de pluie en à peine trois jours. Une douzaine de villes dont Zhengzhou, la capitale régionale, est complètement inondée; le bilan humain est conséquent, et s’élève désormais à au moins 25 décès.

À Zhengzhou, de nombreuses lignes de train et de bus ont été coupées, et plusieurs autoroutes condamnées en attendant la décrue. Une situation qui a forcé de nombreux citoyens à se rabattre sur le métro, ce qui a généré des situations dramatiques. Des centaines de personnes ont été piégées dans le vaste réseau souterrain; heureusement, environ 500 d’entre elles ont pu être extraites des tunnels avant qu’il ne soit trop tard. 12 personnes n’auront pas eu cette chance.

Au total, environ 100.000 personnes ont été évacuées, dont des centaines à la recherche d’un abri temporaire. Les rares institutions à disposer de locaux épargnés par la catastrophe les ont mis à disposition pour abriter les réfugiés. Le plus grand hôpital de la ville, lui, a été complètement privé d’électricité et a dû transférer environ 600 patients dans un état critique.

L’industrie locale est également touchée. Nissan a par exemple dû mettre son usine locale à l’arrêt. Mais surtout, le vaste réseau de barrages en amont de la ville commence à dépasser tous les niveaux d’alertes, et devient une source d’inquiétude grandissante pour les autorités locales; une brèche de 20 mètres serait apparue dans le barrage de Yihetan, qui menace désormais de céder.

Plus de 5700 soldats ont été dépêchés sur place pour prêter main-forte aux services de secours. Mais la réponse en temps réel ne suffit pas : pour Johnny Chan, professeur de sciences atmosphériques à Hong Kong, il est également important pour le gouvernement de “développer des stratégies pour s’adapter à ces changements”.

His voice: There are hundreds of people trapped in the subway cars waiting for emergency help. #ChinaFloods pic.twitter.com/UZOvkjYUco

C’est malheureusement très compliqué dans cette zone particulièrement exposée. En effet, Zhengzhou se trouve sur les rives du fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de Chine. Ce cours d’eau a en grande partie façonné l’histoire de la Chine; localement, le territoire s’est complètement organisé autour de lui. La population dépend notamment de ses terres fertiles pour l’agriculture, et de son réseau de barrages pour son énergie.

Mais aussi providentiel soit-il, le fleuve est aussi connu pour ses crues d’une violence extrême. C’est d’ailleurs lui qui est responsable de certaines des pires inondations de l’Histoire. En 1887, une crue apocalyptique avait laissé 130.000 m² sous les eaux, tué plus de 9000 personnes et laissé deux millions d’habitants sans toit.

La zone a donc bien une tendance naturelle aux crues désastreuses; mais cela n’explique pas tout; le premier coupable est le typhon In-fa. Celui-ci a tendance à pousser de grandes quantités d’air saturé en eau vers l’intérieur du continent. En se heurtant au relief, ces masses d’air vont s’arrêter et favoriser les précipitations.

What we know so far about #Henan floods:

– Maximum hourly rainfall in Zhengzhou reached 201.9 mm on Tuesday

– Daily rainfall at 10 national meteorological observatories broke historical record

– Heavy downpour caused by typhoon In-fa, subtropical high and topographical reasons pic.twitter.com/y5RjjyO68I

— CGTN (@CGTNOfficial) July 21, 2021