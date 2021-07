Sony lance le ZV-E10, un compact qui corrige le seul défaut du ZV-1

Pour vous accompagner cet été, Sony dégaine le ZV-E10, un appareil ultra-compact qui bénéficie d’un capteur APS-C, avec la possibilité d’y adjoindre l’objectif de son choix.

© Sony

Sony profite de ce mois de juin pour lancer son ZV-E10, un compact dans la lignée du petit appareil de vlog lancé par la marque l’an dernier, le Sony ZV-1. Mais à la différence de celui-ci, le Sony ZV-E10 ne propose pas d’optique intégrée mais un véritable capteur APS-C de 24,2 MP avec objectif interchangeable. On pourra donc profiter de près d’un large catalogue comprenant près de 64 optiques au format E-Mount.

Malgré son « grand » capteur, le Sony ZV-E10 propose un boîtier extrêmement compact ainsi qu’un écran orientable sur 270°, parfait pour les vloggueurs en herbe. L’excellent Autofocus de Sony est bien évidemment de la partie, avec suivi des yeux des humains/animaux.

Côté vidéo, l’appareil est capable de filmer jusqu’en 4K à 25 i/s et en Full HD à 100 i/s. On retrouve un profil d’image S-LOG pour ceux qui souhaiteraient étalonner leurs rushs en post-production. L’ISO s’étend quant à lui de 100 à 32 000.

Enfin, Sony propose toute une série de fonctionnalités qu’on pouvait déjà retrouver sur le ZV-1, tels que le Bokeh Switch, un mode pour créer un flou d’arrière-plan artificiel, le Product Showcase Setting, qui permet une mise au point rapide entre un objet et un sujet, ou encore le Face Priorty AE qui réglera automatiquement l’exposition pour conserver votre visage visible en toutes circonstances.

Le Sony ZV-E10 sera disponible au mois d’août 2021 au prix de 750€ boîtier nu et 850€ en kit avec l’objectif 16-50mm f/3.5-5.6.