Turtle Beach lance sa première manette avec un audio à la hauteur de son expertise

Diviser pour mieux régner, il semble que ce soit la stratégie qu’adopte Turtle Beach afin de toucher un maximum de joueurs avec ses produits.

© Turtle Beach

Turtle Beach est un des fabricants de casque gaming les plus réputés du marché tant son expertise dans le domaine n’est plus à prouver. Il est donc naturellement étonnant de voir que l’entreprise compte diversifier ses activités en commençant par lancer sa toute première manette, baptisée Recon Controller.

Avec cette manette, Turtle Beach ne compte pas laisser de côté son domaine de prédilection et ne fera aucun compromis sur le son intégré à la manette. Conçue pour les consoles Xbox et les PC Windows 10, la Recon Controller promet des paramètres de son Superhuman Hearing, ainsi que des améliorations audios signées Turtle Beach.

Sur le haut de la manette, on peut apercevoir une poignée de boutons, dont deux sont assignables à des commandes rapides. Au milieu de cette zone, se trouvent un bouton mute et un bouton qui permet d’activer le Superhuman Hearing. Il s’agit d’une fonctionnalité qui boost les plus discrets des sons, tels que les bruits de pas par exemple. Très pratique dans un battle royale.

En plus de ces paramètres audios, la Recon Controller dispose d’un port Jack 3,5 mm, de poignées ergonomiques et anti-dérapantes, ainsi que des touches texturées pour éviter à vos doigts de glisser. Cela s’applique également aux sticks analogiques asymétriques et aux gâchettes à l’arrière de la manette.

Existante en blanche ou en noir, la Recon Controller est actuellement en précommande au prix de 59,99€ sur le site officiel de Turtle Beach. Elle sera disponible dès le 1er août prochain.