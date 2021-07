Xiaomi dévoile de nouveaux produits pour une vie plus connectée

D’une trottinette électrique à un tout nouveau routeur, Xiaomi accompagne ses clients vers un mode de vie de plus en plus connecté.

© Xiaomi

Xiaomi, un des leaders dans le monde des produits technologiques, vient de dévoiler au grand public une panoplie d’objets connectés ou intelligents qui permettront de s’organiser, de se divertir ou encore de se déplacer plus efficacement.

Le Mi Router AX9000 et le Mi 2K Gaming Monitor 27″

Dans sa gamme pour le divertissement, Xiaomi propose aujourd’hui un nouveau routeur ainsi qu’un moniteur gaming. Le Mi Router AX9000 est le « premier routeur WI-FI 6 tri-bande de Xiaomi » et dispose de deux bandes 5GHz ainsi que d’une bande 4GHz. Spécialement conçu pour les gamers, sa vitesse peut aller jusqu’à 8 354 Mbps et il dispose d’une antenne AIoT. Cette dernière permet aux utilisateurs de connecter et de gérer tous leurs appareils connectés au même endroit.

Le Mi 2K Gaming Monitor 27” possède quant à lui un écran QHD 2560*1440 et d’une fréquence de rafraichissement de 165 Hz, l’idéal pour les gamers expérimentés. Au niveau de la qualité visuelle, cet écran prend en charge près de 95% de la gamme de couleurs DCI-P3 et est certifié VESA Display™ 400.

Le Mi Air Fryer 3.5L

On quitte désormais le salon pour se rendre dans la cuisine, où Xiaomi nous présente une friteuse sans huile connectée. Comme son nom l’indique, le Mi Air Fryer dispose d’un bac d’une contenance de 3,5L qui permet de préparer de nombreux aliments sans matière grasse. Avec une température allant de 40° à 200°, cet appareil permet, entre autres, « la fermentation de yaourts ou la déshydratation d’aliments pour animaux, avec ou sans les mains ».

Vous pouvez régler ses paramètres et contrôler la cuisson via l’application mobile Mi Home. Elle vous propose également une centaine de recette à essayer. À noter que la machine prend également en charge les commandes vocales de Google Assistant et d’Amazon Alexa pour démarrer, mettre en pause ou vérifier le temps de cuisson.

Le Mi Electric Scooter 3 et les Redmi Buds 3 Pro

Enfin, Xiaomi nous invite à laisser de côté notre nid douillet pour nous aventurer dehors avec la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 et les écouteurs sans fils Redmi Buds 3 Pro. La trottinette électrique vient compléter une gamme qui fait déjà sensation chez la marque. Avec ce modèle, Xiaomi entend bien faciliter les déplacements de ses clients avec un pliage à trois étapes ainsi que des mesures de sécurité renforcées.

Au niveau de la vitesse, celle-ci peut atteindre les 25 km/h ce qui lui permet d’être utilisée aisément dans tous les milieux urbains. En termes de sécurité, Xiaomi introduit le système de freinage antiblocage régénératif E-ABS ainsi qu’un nouveau frein à disque arrière à double plaquette.

Les Redmi Buds 3 Pro sont quant à eux des écouteurs sans fils dotés du Bluetooth 5.2, des modes ANC et transparence. Ils offrent jusqu’à 6h d’autonomie, jusqu’à 28h en prenant en compte le boitier de charge, et disposent de la recharge sans fil pour une plus grande facilité d’utilisation.

Découvrez tous ces nouveaux produits sur le site de Xiaomi ou sur les sites des revendeurs.