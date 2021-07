Argentine : un lagon entier vire au rose fluo à cause de la pollution

En Argentine, un lagon entier a viré au rose fluo suite au déversement de sulfites de sodium, un conservateur alimentaire.

© 12019 - Pixabay (Image d'illustration)

En Patagonie, au sud de l’Argentine, les riverains ont assisté à un spectacle assez déroutant : la lagune de Corfo, première zone de pêche de la région, a viré au rose vif. Et cette coloration n’a rien de festif ou de symbolique : c’est la conséquence directe d’un déversement massif de produits chimiques directement dans l’eau du fleuve Río Chubut.

Le composé responsable de cette couleur serait le sulfite de sodium. Il est utilisé en tant qu’agent de conservation antioxydant. L’industrie de la pêche, très active dans la zone, l’utilise massivement pour empêcher le brunissement des crustacés.

⚠🧪🚫 La contaminación de una laguna con un líquido industrial que la tiñó de rosado intenso en la Patagonia argentina (sur) provocó alarma en los vecinos y polémicas entre funcionarios #AFP ➡ https://t.co/i0Bwb6Q3CG pic.twitter.com/SRdMtn8pZg — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 25, 2021

D’après les autorités locales, il n’y a pas de quoi s’inquiéter; elles ont explicitement autorisé leur déversement. En effet, elles considèrent les sulfites de sodium comme non dangereux. C’est aussi le cas en France, où il se cache dans de nombreux produits sous le nom d’ E221.

Quoi qu’il en soit, dangereux ou pas, ces sulfites n’auraient en aucun cas dû se retrouver dans la lagune en l’état. D’après Federico Restopo, un ingénieur environnemental cité par l’India Times, ces déchets doivent systématiquement être traités pour s’assurer de leur non-dangerosité. En l’état, ils restent susceptibles de perturber considérablement l’écosystème local… et la population, excédée par les odeurs nauséabondes et la prolifération des insectes.

Les vrais lacs roses existent aussi

Cette teinte n’est pas sans rappeler certains autres plans d’eau de notre planète, à la couleur cette fois naturelle. On peut par exemple citer le lac Retba, joyau culturel et touristique du Sénégal; il est également surnommé le Lac Rose pour des raisons évidentes. Le phénomène est encore plus marqué en Australie; on peut par exemple citer le lac Hillier, teinté d’une couleur saumon très étonnante.

Dans ces cas, cette teinte est directement due à la présence de micro-organismes et algues qui produisent des pigments responsables de la couleur de l’eau. Une origine naturelle donc, qui n’a rien à voir avec la situation en Argentine.