Bon plan VPN : CyberGhost est à un prix jamais vu

C'est du jamais vu chez CyberGhost : 85% de réduction immédiate et 3 mois offerts pour un an d'abonnement.

Tout le monde ou presque utilise Internet, mais tout le monde n’a pas conscience des risques que cela implique. Lorsque vous surfez sur le net, vous pouvez être la cible de pirates informatiques ou de logiciels malveillants, qui utilisent vos données à des fins frauduleuses ou publicitaires.

Pour empêcher cela, vous pouvez vous équiper d’un VPN. Ces logiciels chiffrent vos informations de navigation et camouflent votre adresse IP pour vous mettre à l’abri. Mais aussi, ces outils vous donnent accès à d’autres options, comme le contournement des géo-blocages, par exemple.

Parmi ces logiciels, CyberGhost tient une place de choix et il vous offre en ce moment 85% de remise immédiate et 3 mois offerts sur son abonnement d’un an. Son prix tombe ainsi à seulement 1,99€ par mois.

Quelles sont les qualités de CyberGhost ?

Sur le marché des VPN, CyberGhost compte parmi les meilleurs logiciels actuels. En effet, ce VPN assure votre sécurité de manière optimale. Avec CyberGhost, vos informations de navigation (dont vos mots de passe ou coordonnées bancaires par exemple) sont chiffrées selon un algorithme puissant.

À côté de ce chiffrement, CyberGhost procède à un masquage complet de votre adresse IP, afin de protéger votre identité. En faisant cela, le VPN vous permet de naviguer de façon totalement anonyme.

Mais CyberGhost ne s’arrête pas en si bon chemin. Ce VPN dispose effectivement de grandes infrastructures, composées de plus de 7 000 serveurs implantés dans environ 90 pays du monde. En vous permettant de vous connecter aux serveurs de votre choix, CyberGhost vous offre la possibilité de déjouer tous les géo-blocages.

Ainsi, à vous les catalogues Netflix étrangers, mais aussi les serveurs de jeu ou les sites géo-limités. De plus, CyberGhost manifeste d’excellentes vitesses de connexion. Cela ajouté aux serveurs optimisés pour le P2P ou le streaming dont il dispose, ce VPN vous garantit une expérience de streaming comme de téléchargement optimale.

Et avec CyberGhost, tout cela vous est accessible depuis tous vos appareils, qu’ils fonctionnent sous Windows, Android (voir les meilleurs VPN Android), iOS, macOS ou Linux. L’application du VPN est en plus très facile à prendre en main, de manière à ce que vous puissiez arriver à vos fins, même si vous êtes novice.

En ce moment seulement : -85% + 3 mois gratuits chez CyberGhost

Vous l’aurez compris, CyberGhost est l’un des meilleurs VPN mondiaux. Cela rend sa promotion actuelle d’autant plus intéressante. En effet, sachez qu’actuellement, CyberGhost affiche une baisse de tarif de 85% sur son abonnement d’une durée d’un an.

Mais CyberGhost ne s’arrête pas là : il ajoute à cela 3 mois de protection supplémentaire de manière totalement gratuite. De cette façon, ce ne sont pas 12 mois, mais bien 15 mois d’abonnement dont vous allez profiter. Tout cela vous sera accessible au prix de 29€ seulement, contre quasiment 200€ en temps normal.

Ce sont donc plus de 160€ que vous allez économiser, et qui vont faire baisser le coût de revient mensuel du VPN de 12,99€ à seulement 1,99€. Cependant, il se peut que vous soyez hésitant à l’idée de vous lancer.

Alors, pour vous rassurer, sachez que CyberGhost vous propose une garantie “satisfait ou remboursé” d’une durée étendue de 45 jours. Cette période est supérieure à ce qui se pratique ailleurs sur le marché des VPN, afin que vous puissiez tester l’outil pleinement, et être remboursé si jamais vous changez d’avis.

Vous pouvez donc vous lancer sans crainte et saisir cette promotion sans plus attendre.

