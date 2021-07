Pokémon Unite : disponible sur Switch, les versions mobiles arriveront plus tard

Le MOBA free-to-play signé Nintendo est finalement disponible sur Nintendo Switch après des mois d’attente.

© Nintendo

Comme promis, Pokémon Unite est enfin disponible sur Nintendo Switch avant la fin de ce mois de juillet. Si le jeu a pour vocation de rassembler les joueurs du monde entier, il faudra pourtant attendre encore un peu pour la sortie de Pokémon Unite sur mobiles. En effet, les version iOS et Android n’arriveront que plus tard dans l’année, en septembre. Celles-ci seront publiées par The Pokémon Company, contrairement à la version Switch publiée par Nintendo directement.

Pokémon Unite, c’est quoi ?

Pokémon Unite est un MOBA (un jeu multijoueur en arène) dans lequel les joueurs incarnent des Pokémon afin de se battre entre eux. Le titre propose ainsi des combats à 5 contre 5, comme peut également le faire le célèbre jeu League of Legends de Riot Games, par exemple.

Comme dans chaque MOBA ou presque, les Pokémon sont répartis entre différentes classes selon leurs spécificités et rôles dans l’équipe, et possèdent plusieurs capacités spéciales propres à utiliser en combat contre les autres joueurs. On retrouve ainsi des Pokémon attaquants, soutiens, ou encore polyvalents, à choisir selon votre style de jeu.

Pour le moment les langues supportées par le jeu sont l’anglais, le japonais, le coréen et le chinois. La prise en charge du français sera ajoutée plus tard dans l’année, il faudra donc prendre son mal en patience jusque là pour les francophones.