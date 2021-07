Apple Arcade : Detonating Racing débarque ce vendredi

Apple continue d’agrémenter son catalogue de nouveaux jeux mobiles avec Detonating Racing dès cette semaine.

Après avoir annoncé l’arrivée de plusieurs jeux mobiles biens connus du grand public, Apple dévoile deux jeux Apple Arcade Originals, dont un disponible dès cette fin de semaine. Il s’agit tout d’abord de Detonating Racing, un jeu de course automobile des créateurs de Forza Street et Hot Wheels id. Jouable en solo, en ligne ou localement, le jeu vous propose des courses énergiques remplies de bonus délirants et d’explosions.

Le deuxième jeu Originals à venir est Baldo, un jeu de type RPG dans lequel vous devrez résoudre des énigmes, explorer et piller des donjons tout en voyageant à travers un monde pour le moins étrange. Baldo sera disponible dès le 27 août prochain.

Enfin, Apple a également annoncé que le jeu Asphalt 8: Airborne de GameLoft allait bientôt arriver au catalogue d’Apple Arcade après un succès indéniable sur l’App Store. Il s’agit d’un autre jeu de course automobile dans lequel vous pouvez faire la collection de plus de 200 voitures parmi les plus grandes marques. Jouable aussi bien en solo qu’en ligne, vous pourrez participer à des événements, compléter des défis ou encore participer à des courses de vitesse juste pour le fun.

Comment profiter de ces titres ?

Pour rappel, Apple Arcade est un service par abonnement disponible sur tous les appareils iOS, macOS et Apple TV au prix de 4,99€ par mois. Il vous permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux de manière illimitée dont le catalogue est régulièrement renouvelé. Si certains des jeux proposés peuvent se frayer un chemin sur consoles, ils ne sont jamais disponibles sur appareils Android puisqu’il s’agit très souvent d’exclusivités.