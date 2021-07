Google TV sur Android s’offre quelques nouveautés

L’application Android pour Google TV fait peau neuve (ou presque). L’outil ajoute quelques nouvelles fonctionnalités à son offre, qu’elle emprunte à son alter-ego sur Chromecast.

© Google

Google tente de gommer les différences entre ces deux applications Google TV, sur Android et sur Chromecast. La firme de Mountain View annonce une série de nouveautés sur son outil pour Android, avec pour objectif d’améliorer l’expérience utilisateur. L’accent a été mis sur la personnalisation et la recommandation, avec notamment l’intégration d’une fonction “déjà vu”. À l’instar de ce que propose déjà Netflix, cette nouvelle fonctionnalité permet à l’algorithme de prendre en compte vos préférences en matière de contenus, tout en excluant les titres que vous avez déjà regardés. Le but est bien évidemment d’affiner les propositions de l’interface pour permettre aux utilisateurs de trouver leur bonheur parmi les larges catalogues des différentes plateformes disponibles.

Rotten Tomatoes pour faire un choix plus éclairé

En marge de ces nouveautés de recommandation, Google a lié un partenariat avec le site spécialisé Rotten Tomatoes. À la manière d’Allociné, il permet de connaître le score critique des productions audiovisuelles. Grâce à cet indicateur, Google espère pouvoir aider ses utilisateurs à choisir plus facilement les films et séries qu’ils souhaitent visionner, en leur épargnant par la même occasion quelques déconvenues.

De nouveaux services de streaming

Enfin, Google TV pour Android intègre désormais de nombreuses plateformes déjà disponibles sur Google TV. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter Discovery Plus, Viki, Cartoon Network ainsi que Boomerang à leurs applications sur mobile. Plusieurs services live rejoignent également les rangs du géant californien, dont YouTube TV (pas vraiment étonnant et pourtant indisponible jusqu’ici), Philo et Fubo TV.

Bien évidemment, cette mise à jour est pour le moment en cours de déploiement et ne devrait pas débarquer chez tous les utilisateurs simultanément.