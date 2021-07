Discord lance les Threads pour communiquer plus efficacement

La fonctionnalité est ouverte à tous et permet de rediriger les conversations hors sujet en dehors de la conversation principale.

Seulement quelques temps après sa refonte, Discord vient de lancer sa nouvelle fonctionnalité – une des plus demandées par les utilisateurs de la plateforme – à savoir les Threads (ou fils de discussion en langue de Molière). Celle-ci a été amenée dans une récente mise à jour et est d’ores et déjà utilisable. Discord décrit cette fonctionnalité comme ceci :

« Les threads peuvent être considérés comme des sous-canaux temporaires à l’intérieur d’un canal existant, pour aider à mieux organiser la conversation dans un canal occupé. Les threads ont été conçus pour être très similaires aux objets de canal, et ce sujet rassemble toutes les informations sur les threads, ce qui devrait aider à rendre la migration très simple ».

Il s’agit donc en réalité d’une nouvelle manière de fragmenter les canaux occupés en regroupant les sujets secondaires dans des canaux temporaires. En utilisant le bouton associé, les conversations hors sujets peuvent continuer sur le côté de l’interface, tout en ne gênant pas la conversation principale. Le sujet de celle-ci est d’ailleurs toujours visible dans la fenêtre du thread.

Ces fils de discussion sont programmé pour avoir une durée de vie limitée. Par défaut, un thread s’archivera automatiquement au bout de 24 heures d’inactivité. Un gérant de serveur de niveau 2 a la possibilité de créer ses propres threads privés et de prolonger la durée d’inactivité avant l’archivage d’un thread.

Les threads sont d’ores et déjà utilisables sur PC Windows, Linux, macOS, mobiles iOS et Android ainsi que via les navigateurs web. Les serveurs de Communauté ont encore le choix d’autoriser l’apparition des threads ou non, mais seulement jusqu’au 17 août prochain. À cette date, ils seront automatiquement activés pour tous les serveurs.