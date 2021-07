Kaamelott fait carton plein malgré le pass sanitaire

Au cinéma depuis un peu plus d’une semaine, Kaamelott réalise le deuxième meilleure démarrage de l’année, et ce, malgré l’instauration du pass sanitaire. Le long-métrage d’Alexandre Astier fait figure d’exception dans cette période charnière pour les exploitants de salles françaises.

Comme on pouvait le redouter, l’instauration du pass sanitaire pèse lourd sur le 7e art. Une semaine après sa mise en place, la nouvelle mesure de l’exécutif a drastiquement fait chuter la fréquentation des salles obscures françaises. Fast and Furious 9, en tête du box-office, enregistre une baisse de 79 % pour sa deuxième semaine d’exploitation rapporte BoxOffice Pro. Le média spécialisé précise qu’en temps normal, les ventes chutent de 50 à 60% en semaine 2. Black Widow peine également à tirer son épingle du jeu, avec seulement 129 821 entrées vendues pour sa troisième semaine. Le dernier film Marvel enregistre une baisse de 71 % et se place désormais à la quatrième place du box-office. Enfin, Space Jam : Nouvelle ère s’en sort mieux que prévu avec pas moins de 182 763 places vendues pour sa première semaine d’exploitation.

Kaamelott, roi du box-office

Mais dans cette morosité cinématographique, un village d’irréductibles Bretons résiste. Le très attendu Kaamelott : Premier volet n’a pas démérité et a attiré plus d’un million de spectateurs. Dans l’exercice du 21 juillet au 28 juillet, le film d’Alexandre Astier cumule près de 707 348 entrées. Le reste est alloué aux avant-premières qui ont eu lieu un peu partout sur le territoire et qui avait elles aussi réalisé un record.

Avec son épopée médiévale, l’acteur et réalisateur réussit le tour de force de s’imposer deuxième meilleur démarrage de l’année, derrière Fast and Furious 9. Du côté des productions français, il détrône Adieu les Cons qui avait rassemblé pas moins de 550 000 spectateurs à sa sortie en octobre dernier. Il s’agit du meilleur démarrage d’un film français enregistré depuis celui de Nous finirons ensemble en mai 2019 rapporte Box Office Pro.

Cette ruée vers l’or (ou le Graal on ne sait plus trop) ne va visiblement pas s’arrêter là puisque rien qu’entre lundi et mardi dernier, les ventes des places se sont écoulées à 170 000 tickets. Ne reste plus qu’à espérer que ce succès pousse Alexandre Astier à se remettre à l’écriture de la suite.