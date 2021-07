P50 et P50 Pro : Huawei lève le voile sur ses nouveaux smartphones

Ce 29 juillet, à 19 h 30, Huawei a levé le voile sur ses deux nouveaux flagships sous Harmony OS. Les P50 et P50 Pro ont été présentés au public en bonne et due forme, à l’occasion d’une conférence en ligne.

© Huawei

Avec six mois de retard, Huawei a enfin levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones. Les P50 et P50 Pro, dont les fiches techniques avaient fuité il y a quelques jours, ont été présentés solennellement au public lors d’une conférence en ligne. Il s’agit ici des deux premiers smartphones de la marque commercialisés avec l’OS du constructeur. Huawei se sépare pour de bon d’Android et accueille Harmony OS 2.0 les bras ouverts.

Un P50 ancré dans la photo

Sans surprise, Huawei mise principalement sur la photo pour séduire de nouveaux utilisateurs. La marque dote son nouveau terminal de trois capteurs, dont un principal de 50 mégapixels. À celui-ci, s’ajoute un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et un capteur Telefoto de 12 mégapixels. Sous le capot, il embarque un Qualcomm Snapdragon 888 avec 8Go de RAM. Comme bien souvent, deux configurations sont proposées du côté du stockage : 128 ou 256 Go. Le smartphone bénéficie également d’une batterie de 4 100 mAh avec la recharge rapide à 66 Watts.

Pour le design, Huawei joue la carte de la sûreté avec seulement trois coloris proposés. Les futurs acquéreurs pourront ainsi choisir parmi une palette qui s’étend du noir au blanc, en passant par crème. La caméra frontale se loge quant à elle sur la dalle OLED 6,5 pouces de 2700 x 1224 pixels, à l’aide des fameux poinçons qui s’invitent chez (presque) tous les constructeurs. L’écran dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un P50 Pro encore plus ambitieux

Si le smartphone haut de gamme reprend peu ou prou les mêmes caractéristiques que le P50, il se démarque principalement par des performances plus solides du côté de la batterie et de la photo. Celle-ci affiche une capacité de 4360 mAh avec une charge rapide de 66 Watts. Selon les pays où il sera commercialisé, ce P50 Pro adoptera au choix un Kiri 9000 ou un Snapdragon 888. Les deux téléphones seront donc exclusivement compatibles 4G, et non pas 5G comme on pouvait l’imaginer.Côté configuration, l’utilisateur pourra choisir entre 8 ou 12 GO de RAM ainsi que 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Mais le principal argument du P50 Pro reste sans équivoque la photo et sur ce point, Huawei a mis les petits plats dans les grands. Comme sa version la plus modeste, le smartphone embarque un capteur de 50 mégapixels accompagné un Telefoto de 64 millions. S’ajoute ensuite un capteur monochrome de 40 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La marque promet un zoom numérique jusqu’à X100. C’est tout de même moins que le Xiaomi Mi 11 Ultra qui promet quant à lui un zoom à X120.

Les P50 et P50 pro n’ont pas encore de date de sortie en France. Les deux smartphones ont néanmoins vocation à être commercialisés à l’international selon la firme.