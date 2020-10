Amazon Prime Day : le potager connecté Lilo de Prêt à Pousser est à 69 euros

Prêt à Pousser, start-up parisienne, a lancé il y a quelques années Lilo, un potager connecté pour faire pousser vos aromates chez vous. Ce dernier est en promotion à l’occasion du Prime Day d’Amazon pour seulement 69,97 euros (pour les membres Amazon Prime). Le cadeau de Noël idéal ?

Marre de tuer votre basilic ? Avec le potager d’intérieur Lilo, soyez assuré de belles récoltes toute l’année. Via des capsules spécialement conçues, vous allez pouvoir faire pousser des aromates, fleurs et même des petits légumes, c’est si simple que même les mains gauches vont devenir vertes ! Pour cela, Lilo réunit les conditions idéales de pousse avec une lumière LED basse consommation ainsi que des capsules renfermant les graines et les nutriments nécessaires au bon développement des plantes. Vous n’avez besoin de rien d’autre, tout est déjà inclus ! Au bout d’un mois, vous pouvez commencer à déguster vos récoltes, et ce pendant 3 mois. Remplacez ensuite les capsules par de nouvelles et découvrez de nouvelles saveurs.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals