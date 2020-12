[Bon Plan] La Mi TV 4S 65 pouces 4K HDR de Xiaomi à 499 euros !

FNAC propose la Mi TV 4S de Xiaomi dans sa version 65 pouces au prix de 499 euros en vente flash !

La Mi TV 4S est la dernière Smart TV de Xiaomi qui se distingue par son design ultra fin et son écran bord à bord 4K HDR. Elle tourne sous Android TV avec l’interface Mi TV du constructeur et est propulsé par un SoC quad-core couplé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Côté connectique, on retrouve l’essentiel, à savoir 3 ports HDMI, 3 ports USB, un tuner TV et bien sûr le WiFi/Bluetooth. Au niveau du son, on retrouve également le support du DTS-HD avec une puissance sonore de 20W.

