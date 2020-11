Parfait pour vos sessions de gaming, le siège Inizio PU est à 129 euros

Le fauteuil de bureau Gaming Arozzi Inizio PU est conçu pour offrir un confort et un bon maintien du dos durant plusieurs heures consécutives. Il est aujourd’hui proposé par Cdiscount à 129,90 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un fauteuil gamer à moindre prix, alors cette offre pourrait vous plaire. Alors qu’il est habituellement vendu aux environs de 200 euros, ce modèle Inizio PU d’Arozzi profite d’une promotion de 35 %. Il embarque quelques fonctionnalités pratiques. On le trouve à 129,90 euros sur Cdiscount.

Le fauteuil Inizio PU en détail

Peut-être connaissez-vous l’Inizio, l’un des sièges d’entrée de gamme les plus populaires de la marque Arozzi. Fort de son succès, le constructeur la repris en améliorant pour en faire le Inizio PU. Il est de meilleure qualité, puisqu’il est conçu, comme son nom l’indique, avec du cuir polyuréthane. Ce revêtement permet un nettoyage facile et un plus grand confort.

Du reste, ce fauteuil adopte un design ergonomique et imaginé pour vous octroyer du confort pendant vos longues sessions de jeux. Le dos est très bien tenu, votre posture est naturelle et vous profitez également de 2 oreillers de soutien moelleux : un oreiller lombaire pour votre dos et un oreiller d’appui-tête pour soutenir votre nuque et votre tête.

Le fauteuil Inizio PU propose des accoudoirs multidimensionnels qui sont rembourrés. Ils sont extrêmement pratiques, puisque vous avez la possibilité de les déplacer de haut en bas, mais aussi de les faire pivoter vers l’intérieur et l’extérieur. Vous pouvez ainsi trouver la position que vous souhaitez, et qui correspond à la hauteur de votre bureau.

Enfin, un système de bascule complexe est proposé sur ce modèle. Par exemple, vous pouvez profiter d’un mouvement à bascule régulier à 12° pour vous balancer. Si vous avez besoin de repos, vous pouvez incliner votre dossier de 4° jusqu’à 140°. La chaise peut aussi être verrouillée dans une position verticale fixe.