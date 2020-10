Bons plans [Bon Plan] Orange ajoute Netflix et OCS à son offre Up fibre pour 9 euros de plus

Abonnements Fibre Par Jerome Durel le 08 octobre 2020 à 18h05

Orange lance aujourd’hui une nouvelle offre fibre en série limitée : elle est identique à l’abonnement Up Fibre, mais elle inclut en plus Netflix et OCS pour seulement 9 euros de plus par mois pendant un an.

Du nouveau du côté des offres fibre d’Orange aujourd’hui. Le FAI lance aujourd’hui en série limitée une déclinaison de son abonnement Livebox Up Fibre : la même mais avec Netflix et OCS inclus pour seulement 9 euros de plus par mois pendant un an, soit 39,99 euros par mois. Passée la date anniversaire, cela vous coûtera 69,98 euros ce qui vous fera également économiser quelques euros. Retrouvez l'offre fibre en série limitée d'Orange à 39,99 euros L’offre Livebox Up Fibre série limitée en détail Traditionnellement commercialisée à 30,99 euros par mois (box incluse) l’offre Livebox Up Fibre inclut : La fibre jusqu’à 2 Gb/s descendants (partagés) et 600 Mb/s montant grâce à la Livebox 5

150 chaînes TV avec décodeur 4K

Appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada

Wifi étendu dans toute la maison grâce au Répéteur wifi (sur demande)

2e décodeur TV UHD 4K ou clé TV (sur demande) Avec cette formule en série limitée, vous avez en plus Netflix (standard, 2 écran et HD)

OCS et ses 4 chaînes (+ OCS Go) Combien j’économise avec cette offre ? Netflix standard est à 11,99 euros par mois, OCS est à 9,99 euros par mois, vous avez les deux pour 9 euros par mois, au lieu de 21,98 euros par mois. Vous économisez donc 12,98 euros par mois. Multipliez ça par 12 et vous avez donc 155,76 euros d’économie la première année. Passée la première année, l’abonnement mensuel passe à 69,98 euros, dont 49,99 euros pour l’abonnement. Les deux services vous reviennent donc à 19,99 euros : vous économisez 1,99 euro par mois ensuite. Cela reste donc intéressant. Retrouvez l'offre fibre en série limitée d'Orange à 39,99 euros