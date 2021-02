La TV The Frame (QLED 4K UHD 49″) profite de 580 euros de remise

Le téléviseur cadre « The Frame » de Samsung bénéficie maintenant d’une magnifique promotion sur le site eBay. Le modèle QE49LS03RAU tombe à 609,99 euros, un superbe rapport qualité-prix. L’offre est valable jusqu’au 10 mars, dans la limite des stocks disponibles.

Ce téléviseur à l’aspect singulier est habituellement proposé à 1189 euros dans son format 49 pouces. Aujourd’hui, on trouve une très belle remise sur eBay, puisqu’elle est vendue à 609,99 euros. Tout l’intérêt de Samsung The Frame, c’est de faire oublier votre télévision. Vous aurez même la possibilité de le camoufler en un parfait tableau lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le téléviseur The Frame 49 pouces en détail

Adoptant un design assez unique, ce téléviseur n’en reste pas moins très qualitatif. Il déploie une qualité d’image supérieure à la moyenne, en s’appuyant sur la technologie QLED de Samsung. Cette version 2019 adopte un format de 49 pouces, soit 123 cm, affiche des images réalistes, spectaculaires et des couleurs bien appuyées. Le rendu est d’ailleurs automatiquement optimisé avec l’intelligence artificielle incluse, qui vous offre la meilleure expérience en fonction du contenu, même en 4K UHD. À noter qui est toujours possible de passer par des réglages manuels.

À l’image de l’écrasante majorité des téléviseurs de cette gamme de prix, le modèle The Frame est une Smart TV, qui apporte son propre écosystème. Rassurez-vous, toutes les applications du moment pour regarder vos séries et vos programmes préférés sont à retrouver en quelques clics : MyCanal, Molotov, Netflix, Disney+, RMC Sport, Spotify, etc. Pour la navigation, vous pourrez vous servir de votre voix pour donner des ordres à Google Assistant ou Bixby (de Samsung). Enfin, les possesseurs d’appareils Apple seront comblés puisque ce téléviseur est compatible avec AirPlay 2.

Mais la principale singularité de ce modèle, c’est sa capacité à se décliner en cadre dynamique quand il plonge en mode veille. Tout a été pensé pour exposer simplement vos photos personnelles via l’application SmartThings ou une clef USB. Mais le constructeur coréen met également à votre disposition une galerie d’art connecté, vous offrant un accès à plus de 1200 œuvres en provenance de musées de renommée internationale, issus de France et du monde entier. Dans le colis, vous trouverez une accroche murale « no gap » qui permet de plaquer l’écran au mur.

Pour un résultat très esthétique, le boîtier est déporté et accueille l’intégralité des connectiques du téléviseur. Visuellement, cela lui permet de conserver son profil aérien et surtout d’éviter l’encombrement des câbles comme sur un modèle classique. Pour en savoir davantage sur cette technologie Samsung, vous pouvez retrouver notre dossier sur le boitier OneConnect.