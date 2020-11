L’incontournable casque Sony WH-1000XM4 est à 259 euros !

Rakuten propose de nouveau une promotion sur le très bon casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM4. Il est disponible à 259,89 euros.

Sorti il y a relativement peu de temps, le Sony WH-1000XM4 a logiquement succédé au 1000XM3 en améliorant ce que l’on considérait pendant longtemps comme le meilleur casse-cou taux du marché. La version noire du casque audio est aujourd’hui proposée à 259,89 euros, soit 35 % de réduction par rapport à son prix conseillé de 399 euros.

Vous cumulez en plus 25,99 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R. Le produit est expédié depuis la France.

Le Sony WH-1000XM4 en détail

Officialisé cet été, le Sony WH-1000XM4 propose une qualité audio exceptionnelle. Mais c’est surtout par son système de réduction de bruit active (ANC) que ce modèle brille. Si Sony le décrit comme son système le plus poussé à ce jour, il est globalement considéré comme le plus efficace du marché, au coude à coude avec celui du Bose Headphones 700. Cette isolation est possible grâce à un système de détection du bruit à double capteur, qui applique automatiquement le meilleur niveau de réduction de bruit en temps réel.

Côté audio, ce casque offre un son de grande qualité grâce au DSEE Extreme et LDAC, sans compter qu’il est compatible Hi-RED et 360 Reality Audio. Enfin, ce modèle étant sans fil, Sony y a apporté plusieurs modifications intéressantes : il est possible de répondre à vos appels, d’activer votre assistant vocal et d’appareiller très facilement votre casque avec votre téléphone. En outre, une puce NFC a été directement incluse.

Le constructeur nippon n’a pas fait les choses à moitié, et propose une autonomie annoncée de 30 heures en continu. De quoi réaliser n’importe quel voyage, avion y compris, sans avoir besoin de recharger constamment votre casque. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec le chargement rapide, ce qui vous offre 5 heures supplémentaires en seulement 10 minutes de charge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM4. Nous lui avons attribué la très jolie note de 9/10.