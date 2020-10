Bons plans [Prime Day] Les SSD externes Samsung sont en promotion, 500 Go à 99 euros

164,90 € et 99 €. Ce sont les prix des disques dur SSD externes de la marque Samsung, pour respectivement 1 To et 500 Go. Une affaire que seuls les Prime Days d’Amazon peuvent proposer.

Avec une longueur de 85 mm pour un poids de 58 grammes, vous sentirez à peine ce disque dur externe SSD T7 de Samsung dans votre poche. Après tout, avec sa multi-compatibilité, il a toutes les raisons d’être déplacé d’un appareil à un autre. À l’occasion des Prime Day, il bénéficie d’une réduction exclusive, pour ses versions 1 To (164,90 €, soit – 31%) et 500 Go (99 €, soit -29%).

Développé spécialement pour les SSD, la technologie NVMe (Non-Volatile Memory express) rend ce disque dur quatre fois plus rapide que les disques dur SATA. Les débits du T peuvent en effet aller jusqu’à 1050 Mo/s. Les données peuvent donc être transférées très rapidement et en toute sécurité qui plus est. Vous avez la possibilité de sécuriser les données par mot de passe. Si vous avez un port USB 3.1, vous pourrez profiter au maximum des capacités de ce disque dur.

L’autre avantage de ce disque dur est sa compatibilité avec presque tous les appareils (Mac, Android, Windows…), y compris les consoles de jeu. Le disque est par ailleurs fourni avec deux câbles, l’un type C vers type C, l’autre type C vers type A (environ 45 cm chacun). Bref, tout est prévu.

Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, comme tous les SSD, ce disque dur est résistant au choc même s’il n’a pas d’indice IP de protection contre l’eau ou la poussière. La garantie constructeur est de trois ans.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

