Amazon Prime Day : la Power Tower de Aukey de retour à seulement 39,99 euros !

Manque de prise sur votre bureau ou tout simplement chez vous ? Voici la Power Tower de Aukey, une tour multiprise complète incluant un parafoudre pour seulement 39,99 euros à l’occasion du Prime Day d’Amazon !

Si vous manquez de prises chez vous, la Power Tower (PA-S14) de Aukey est l’accessoire indispensable ! Cette tour multiprise est en effet équipée de 12 prises AC (max 3500W) et de 6 ports USB ( jusqu’à 2,4 A par port). Elle est équipée d’un bouton sur le dessus avec indicateur LED et vient avec un câble d’alimentation de 2 mètres. À noter que les ports USB vert AiPower sur la multiprise fournissent le taux de recharge maximum le plus sûr pour tous vos périphériques alimentés par USB. Enfin, elle est équipée de protections parafoudre pour vos appareils contre les courants excessifs, la surchauffe et la surcharge. Elle est disponible dès maintenant pour seulement 39,99 euros chez Amazon.