[Bon Plan] Nouveau FIIDO M1 Pro : un VTT électrique pliable à seulement 889 euros

Dévoilé en ce début d'année, le FIIDO M1 Pro est un VTT pliable tout terrain qui offre de belles performances.

Le Fiido M1 Pro est un vélo tout-terrain (VTT) électrique et pliable, qui embarque un système de transmission Shimano 7 vitesses et un moteur Brushless de 500 W vous permettant d’aller jusqu’à 40 km/h (trois modes de conduite) avec une assistance électrique électrique totale ou pendant que vous pédalez. Il est équipé d’une grosse batterie de 36V 12.8 mAh amovible permettant une autonomie allant jusqu’à 130 km (7h de charge) ! Il adopte la conception d’absorption des chocs avant et arrière ainsi que des pneus larges de 20×4 pouces. ce qui garantit un énorme confort lors de vos déplacements urbains ou même sur des terrains plus complexes pour se faire plaisir (chemin, forêt, etc.). Ses dimensions sont de 172x26x106 cm pour un poids de 25 kg.