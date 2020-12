Protégez tous vos appareils avec Bitdefender Total Security, à -50 % !

Alors que les arnaques, les escroqueries, et les tentatives d’intrusion se multiplient ces derniers mois, se doter d’un antivirus efficace et performant est la priorité de tous. Pour une durée limitée, la formule complète Bitdefender Total Security est actuellement proposée à 39,99 euros.

On ne présente plus Bitdefender et ses antivirus performants qui ont fait leurs preuves. Il existe plusieurs niveaux, et nous vous proposons aujourd’hui la solution la plus polyvalente. Avec Bitdefender Total Security, vous aurez le choix de protéger de multiples appareils avec un seul abonnement, sans impacter les performances de votre machine. Pour une durée limitée, vous pourrez souscrire au service pendant 1 an à moitié prix, à 39,99 euros au lieu de 79,99 euros.

La formule Bitdefender Total Security en détail

Avec Bitdefender Total Security, l’entreprise, spécialisée dans la protection numérique, vous propose une liste conséquente de fonctionnalités pratiques pour vos appareils. Au total, vous pourrez en protéger jusqu’à 5 en simultané, sans surcoût. Cet antivirus est compatible avec votre PC, votre Mac, avec Android ou iOS.

En son rôle d’antivirus, celui-ci vous promet une détection imbattable des menaces en temps réel afin de stopper l’ensemble des cybermenaces. Cela concerne également tous les malwares, même les plus sophistiqués. Surtout, cette solution vous propose des technologies novatrices pour de vous protéger contre les attaques zero-day : il s’agit des vulnérabilités présentes dans un logiciel lors de son lancement, qui n’ont pas encore été corrigées. Les attaques sont bloquées avant même qu’elles ne commencent, notamment avec la technologie Advance Threat Defense qui repère les activités suspectes au niveau du réseau et peut les bloquer.

De même, avec Bitdefender Total Security, vous obtenez une protection sur l’ensemble de vos fichiers et de vos documents contrôlés par des ransomwares, ces virus qui vous demandent de payer pour débloquer l’accès aux éléments corrompus. L’antivirus s’occupe d’analyser le comportement de chacune de vos applications actives, et agit dès lors qu’il détecte une activité suspecte. Cela permet d’éviter la moindre infection, même mineure. Bien sûr, il est possible de revenir manuellement sur la décision de l’antivirus.

Pour un meilleur contrôle de votre ordinateur, vous pourrez aussi effectuer rapidement le scan de cette solution afin de repérer les applications obsolètes, vulnérables ou dépassées. Cela concerne également les correctifs de sécurité Windows manquants, ou encore les paramètres de sécurité de votre système d’exploitation qui sont potentiellement dangereux. Vous aurez alors un panel de solutions et de corrections suggérées, qui vous permettront d’améliorer votre sécurité globale.

Enfin, pour plus de contrôle sur votre vie privée, un VPN sécurisé a été inclus dans l’offre. Il vous octroie une confidentialité accrue pendant votre navigation, afin d’éviter de vous faire traquer en ligne. Il est limité à 200 Mo/jour et par appareil, mais vous pouvez passer à la version illimitée pour seulement 2,49 euros par mois.

Pour les parents, c’est aussi l’opportunité d’obtenir un contrôle parental efficace pour protéger vos enfants en ligne. Vous aurez l’occasion de le paramétrer en quelques clics seulement, sur un terminal en particulier, en définissant vos plages horaires. De même, un filtre web est activable. Ce dernier vous permet de ne jamais vous retrouver sur un site dangereux, et s’applique avant tout aux résultats de recherche. Les liens qui sont infectés sont immédiatement bloqués.

Malgré les nombreuses armes que cette solution antivirus vous offre, notez qu’il n’y a presque aucun impact sur les performances, ou l’autonomie de vos appareils. C’est le fruit d’une optimisation effectuées sur de multiples années, qui permet à Bitdefender de proposer une protection contre les cybermenaces sans drainer vos performances.

Cet article est sponsorisé par Bitdefender. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.