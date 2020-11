[Dossier] 5 jeux de société incontournables à offrir pour Noël

Le fond de l’air se rafraichit, ça commence à sentir la cannelle et le foie gras dans les chaumières : Noël is coming ! Malheureusement, les traditionnelles emplettes de Noël au travers de nos boutiques préférées risque d’être fortement perturbées. Faute de pouvoir flâner le long des rayons à la recherche d’idées cadeaux originales, l’équipe de Ludum.fr nous a proposé une sélection de 5 jeux de société incontournables à offrir à Noël, de quoi oublier les sempiternelles parties de Uno ou de Monopoly. En effet, quoi de mieux qu’un bon jeu de société pour occuper les longues soirées d’hiver à domicile qui s’annonce pour l’année à venir ? 5 boîtes, 5 ambiances, faites vos jeux !

Unlock ! Mythic Adventures (Saison 8)

Jeu d’enquête – Déduction – de 1 à 6 Joueurs

Recréez l’ambiance d’un Escape Game au chaud dans votre salon, voici la promesse de la série de jeu Unlock! La saga nous revient cette année avec une saison 8. Cependant, rassurez-vous, inutile d’avoir joué aux épisodes précédents pour apprécier pleinement l’expérience. En effet, chaque boîte d’Unlock! vous propose 3 enquêtes indépendantes à réaliser seul ou en équipe (ce qui est nettement plus simple et savoureux).

Un gros paquet de cartes mystérieuses se retrouve au centre de la table. Vous retournez la première qui vous plonge dans l’enquête, lancez le chrono et c’est parti ! Vous avez une heure top chrono pour résoudre une enquête bien retord. Entre indices cachés, casses-têtes, mécanismes ingénieux… chaque enquête regorge de surprises qui vous feront voyager même en pantoufles !

Unlock! Mythic Adventures, de Cyril Demaegd, chez Space Comboys

Citadelles

Jeu d’ambiance stratégique – développement & rôles cachés – de 2 à 7 Joueurs

Désormais érigé au rang de classique, Citadelles a conquis de nombreux fans à travers le monde et est devenu un incontournable des soirées jeux entre amis. Vous devrez y développer votre citadelle tout au long de la partie, le premier joueur ayant réussi à construire 8 bâtiments l’emporte.

À chaque tour, les joueurs devront choisir un nouveau personnage en secret et bénéficieront du pouvoir qui découle de sa position dans le tour de jeu : tel que construire plus vite, détruire un quartier, assassiner, voler, remplir son trésor…

Un jeu incontournable, dynamique, où chacun rivalise de fourberie pour l’emporter, bref un classique qui a grandement participé à la révolution que le monde des jeux de société connaît depuis quelques années !

Citadelles de Bruno Faidutti, chez EDGE

Takenoko

Jeu de stratégie familial – Ressources & Tuiles – de 2 à 4 Joueurs

Si vous cherchez Antoine Bauza dans votre moteur de recherche préféré, deux jeux ressortent en tête : 7 Wonders (qu’on ne présente plus) et Takenoko. Avec un thème plus léger et plus familial Takenoko reste pour autant tout aussi passionnant et accessible que son compère.

Vous incarnez ici des jardiniers au service de l’Empereur du Japon, vous devez prendre soin et développer l’enclos du Grand Panda offert à l’empire par ses voisins Chinois. Chacun participera à ce développement en tentant de résoudre différents objectifs personnels, le jardinier le plus efficace l’emportera. Entre planification tactique, gestion de ressource et construction, on tombe amoureux de Takenoko dès la première partie !

Takenoko, de Antoine Bauza, chez Bombyx

Azul

Jeu de stratégie – Draft & Placement de tuile – de 2 à 4 Joueurs

Azul vous plonge dans un monde de maçons devant redécorer un palais à l’aide d’azuleros. Thème surprenant n’est ce pas ? Mais Azul pare de ses magnifiques carreaux une mécanique en béton armé !

Les joueurs doivent construire une mosaïque à l’aide de carreaux. Un modèle représentant un carré de 5 cases par 5 cases est ainsi rempli au cours de la partie. Les joueurs marquent des points en plaçant leurs carreaux les uns à côté des autres, en réalisant des colonnes ou des lignes. Le premier joueur qui réalise une ligne sonne la fin de la partie.

Le travail d’écriture et d’édition en fait un jeu extrêmement accessible malgré une grande profondeur stratégique qui ravira les fans d’échecs.

Azul fait partie de ces jeux qui ont pour nous la capacité de démocratiser le jeu de société moderne et attirer ainsi chaque jour des joueurs de plus en plus nombreux vers ce monde merveilleux.

Azul, de Michael Kiesling , chez Next Move

Pandemic

Jeu de stratégie – Coopération – de 2 à 4 Joueurs

Pandemic est le jeu de coopération ayant donné ses lettres de noblesse au genre. Vous y incarnez une équipe de scientifiques parcourant le monde pour tenter d’endiguer la progression de 4 terribles virus. Il y a quelques années on vous aurait dit qu’il s’agissait d’un univers dystopique efficace, aujourd’hui on se contentera de vous dire que Pandemic est un excellent jeu !

Vu l’actualité, un tel choix est à double tranchant soit vous serez ravis de pouvoir prendre le contrôle des forces médicales mondiales pour endiguer ces pandémies, soit vous préférez ne pas vous y aventurer. Nous nous adressons bien évidemment à la première catégorie.

Pandémie est un jeu parfait pour s’initier aux jeux de coopération, chaque joueur dispose de prédispositions lui permettant d’aider son groupe. Il est indispensable de communiquer et de s’organiser pour atteindre ensemble vos objectifs. Car oui en ces temps difficiles, seule l’union fait la force !

Pandémie, de Matt Leacock , chez Z-Man Games

Cela ne vous suffit pas? Vous cherchez la perle rare ? Retrouvez le Top 100 des jeux incontournables de l’équipe Ludum.fr.