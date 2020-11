Coronavirus ou non, le Black Friday aura bien lieu en 2020. Les dates, les promotions et bons plans à espérer et les marchands participants, on vous dit tout.

C’était autrefois une tradition américaine, mais comme de choses de l’oncle d’Amérique, elle a su s’exporter. Cela fait maintenant 7 ans que le Black Friday avec son lot de promotions idéales pour commencer ses achats de Noël a débarqué dans nos contrées.

Contrairement aux soldes, le Black Friday, se déroule sur une courte durée. Officiellement calé sur le dernier vendredi de novembre, le lendemain de Thanksgiving aux USA, il s’étire désormais sur toute une semaine avec comme point d’orgue le fameux vendredi, et tout le week-end. C’est ensuite le tour Cyber Monday qui, quant à lui, a lieu le lundi qui suit avec également des offres intéressantes.

Cette année 2020, le Black Friday aura lieu le 27 novembre.

La Black Friday Week s’étirera quant à elle du 23 au 30 novembre (Cyber Monday compris donc).

Pourquoi le Black Friday s’appelle le Black Friday ?

Les origines du terme Black Friday sont un peu floues. Tout le monde ne s’accorde pas sur la question. Sa première utilisation, au sens commercial du terme, date de 1961, par de Denny Grisworld, créateur de l’hebdomadaire Public Relation News, qui dans un article tint à peu près ce langage : « pour les boutiques du centre-ville, les deux jours les plus importants sont ceux qui suivent Thanksgiving. Cela provoque des embouteillages qui sont un problème agaçant pour la Police de Philadelphie. Les agents ont pris l’habitude d’appeler ces jours post-Thanksgiving vendredi noir et samedi noir. »

Quels sont les marchands qui participent au Black Friday ?

Si c’est principalement Amazon qui a lancé l’événement en France. Tous les commerçants se sont rapidement joints aux festivités. Vous pourrez donc faire de bonnes affaires chez tous vos vendeurs préféré, vous pourrez retrouver les offres sur leur page dédiée.

Quel impact du Coronavirus sur le Black Friday

En dépit des mesures sanitaires mises en place en novembre 2020 par le gouvernement, le Black Friday, devrait se dérouler sans encombre. Pendant le confinement, toutes les commandes en ligne sont possibles pour tous les types de produits. Vous ne devriez donc pas rencontrer de problème de ce côté là.

En revanche, compte tenu des circonstances, il est possible que les délais de livraison soient légèrement allongés. Les commandes resteront honorées quoi qu’il en soit, il faudra peut-être simplement patienter quelques jours de plus. Par ailleurs, sauf changement de dernière il ne sera pas possible de faire ses emplettes « non essentielles » dans les magasins physiques.

Nos conseils pour un Black Friday réussi

Avant de faire chauffer votre carte bleue et de vous précipiter sur un produit soldé, voici quelques conseils :

Avant le Black Friday, faites du repérage et notez bien les prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Certains marchands permettent par ailleurs de faire une « wishlist » pour passer commande le jour j.

Fixez-vous un budget ou listez les produits que vous souhaitez acheter au préalable pour éviter tout achat compulsif et vous retrouver dans le rouge.

Quand vous pensez faire une bonne affaire, vérifiez tout de même les offres de ce même produit chez d’autres e-commerçants. Vous pourriez tomber sur une offre plus intéressante !

Quelles sont les promotions attendues ?

Difficile de se prononcer avant les festivités. Mais on peut vous conseiller de surveiller plusieurs catégories de produits qui profitent traditionnellement bien du Black Friday, ou intéressantes dans le contexte actuel. On pense d’abord en premier lieu aux smartphones qui connaissent généralement une décote assez sensible pendant l’événement.

La seconde catégorie à observer est celle des téléviseurs. Cette année est particulièrement propice à l’achat d’un TV grâce à l’arrivée des PS5 et Xbox Series X. Si ne savez pas quel modèle choisir, nous vous avons d’ailleurs concocté un guide spécial pour trouver le TV pour votre PS5 ou Xbox. Avec un peu de chances, nous verrons peut-être pour la première fois des téléviseurs OLED sous la barre des 1000 euros.

Enfin, la maison devrait également être à l’honneur. On pense notamment aux aspirateurs-robots qui rencontrent chaque année un peu plus de succès. Enfin, période oblige, on vous conseille également de regarder du côté des accessoires PC, notamment les écrans. Que cela soit pour télétravailler ou pour jouer.

Suivre le Black Friday sur le Journal du Geek

Toute la semaine, il faudra être à l’affût des meilleures offres pour ne pas passer à côté. Nous le serons en tout cas au Journal du geek pour que vous ne ratiez aucune offre tech, gadget, et maison. Nous vous proposerons plusieurs sélections thématiques et spécialement dédiées à certains commerçants, le tout mis à jour régulièrement. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans du Black Friday sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié au Black Friday.