Apple One est disponible en France ! Prix du service, abonnements proposés, économies réalisées… On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le bundle de services d’Apple !

Présenté en grande pompe mi-septembre, Apple One est désormais disponible ! Ce tout-en-un de service d’Apple vous propose de souscrire à un unique abonnement pour profiter de nombreux services d’Apple, dont iCloud, Apple Music, Apple TV+ ou encore son service de jeux vidéo à la demande, Arcade. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos d’Apple One.

Quels services propose Apple One ?

Apple One propose, en France, quatre services d’Apple. Premièrement, on retrouve Apple Music, le service de musique en streaming de la Pomme. Apple TV+, son concurrent à Netflix (mais au catalogue encore bien pauvre) est de la partie, ainsi qu’Arcade, le service de jeux vidéo par abonnement d’Apple. Pour finir, l’offre vous propose également d’acquérir du stockage iCloud (50 Go en cas d’abonnement Individuel, 200 Go en cas d’abonnement Famille).

Néanmoins, on peut s’attendre à voir débarquer d’autres services dans les mois/années à venir. Aux États-Unis, on retrouve en effet d’autres services dans ce bundle, comme Apple Fitness+ ou encore Apple News+, qui ne sont pas encore disponibles en France.

Quels formules sont proposées et à quels prix ?

Pour l’heure, Apple One se décline seulement en deux formules : un abonnement Individuel, facturé à 14,95 euros par mois, et un abonnement Famille, facturé à 19,95 euros par mois (avec possibilité de partager l’abonnement entre six utilisateurs au total). L’abonnement à Apple One est sans engagement.

À noter qu’un troisième abonnement a également été présenté par Apple en septembre, mais qu’il n’est pas encore disponible en France. Il s’agit d’une offre « Premier », disponible uniquement aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et au Canada à l’heure actuelle, et proposé à 29,95 dollars par mois. Cette offre permet de profiter de 2 To de stockage iCloud et de deux services supplémentaires, Apple News+ et Fitness+.

Apple One vous fait-il faire des économies ?

L’idée d’un pack de services est, évidemment, de vous faire faire des économies. Comparativement à la souscription aux abonnements individuels, la formule Apple One individuel vous fait économiser 6 euros par mois tandis que l’abonnement Famille vous permet d’économiser 8 euros par mois.

Quels appareils sont compatibles avec Apple One ?

Tous les services proposés sur Apple One seront disponibles sur tous vos appareils Apple, de l’iPhone en passant par le Mac, l’iPad et l’Apple TV. Même l’Apple Watch bénéficiera de fonctions inédites, notamment grâce à Fitness+, à venir. Mais puisqu’il s’agit d’une offre de services, la compatibilité d’Apple One dépendra de celle de ses applications au cas par cas si vous n’êtes pas nécessairement équipés en produits Apple. L’application Apple Music est, par exemple, disponible sur le Play Store d’Android, ce qui n’est pas le cas d’Apple TV+. Ce dernier reste néanmoins disponible via un navigateur web. En ce qui concerne les Smart TV, les modèles s’adaptent pour supporter ces services, chez Samsung et LG, notamment. Il conviendra de vérifier si les services dont vous avez besoin sont compatibles suivant votre modèle de télévision.