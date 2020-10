[Sélection] Sept jeux d’horreur pour se faire peur à Halloween

Ce week-end, c’est Halloween. L’occasion de profiter d’un bon jeu vidéo d’horreur en cette soirée de confinement, histoire de limiter les cas contacts à votre manette.

À défaut de partir explorer le quartier à la recherche de bonbons le soir du 31 octobre, cette année Halloween se passe confortablement installé dans son salon, une manette (ou une souris) à la main. Pour se faire peur sans sortir de chez soi, on (re)découvre des classiques du genre horrifique vidéoludique, allant du classique survival horror initié par les premiers Resident Evil de Capcom dans les années 1990 au très angoissant found footage, notamment popularisé en 1999 par le film The Blair Witch Project.

Layers of Fear 2

Disponible sur PC, Xbox One et PS4

Après un premier épisode particulièrement réussi, le second volet de Layers of Fear sorti l’année dernière nous plonge dans une aventure à la première personne mêlant exploration et horreur psychologique. Exit les manoirs hantés, c’est à bord d’un paquebot lugubre que Gun Media nous invite à embarquer, dans la peau d’un acteur en quête du rôle qui permettra à sa carrière de décoller. Si le scénario n’est pas des plus originaux, il reste particulièrement immersif, et nous aura valu de nombreux jump scares.

Outlast 2

Disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4

Pour les adeptes du genre found footage, Outlast 2, sorti en 2017 est tout indiqué. Le jeu reprend le concept éculé mais efficace de la saga REC, en nous plaçant dans la peau de Blake Langermann, un reporter travaillant avec sa femme Lynn afin d’enquêter sur le meurtre mystérieux d’une femme enceinte dans l’Arizona profond. Avec la vision nocturne de votre caméra comme seul équipement, le jeu de déroule en majorité dans le noir total. Il faudra donc réussir à récolter assez d’informations sur les évènements, mais surtout survivre en courant vite, très vite.

Amnesia : Rebirth

Disponible sur PC, Xbox One et PS4

Sorti cette semaine, Amnesia : Rebirth signe un retour réussi pour la licence horrifique, avec un titre original bien plus abouti que The Dark Descent. Cette fois, le joueur incarne Tasie, rescapée d’un mystérieux crash d’avion en plein désert saharien. Seule survivante et totalement amnésique, la jeune femme va rapidement réaliser qu’elle et son équipe enquêtaient sur des évènements paranormaux avant leur accident. Éprouvant psychologiquement et particulièrement réussi sur le plan scénaristique, ce nouvel épisode promet déjà de nous laisser un souvenir impérissable. Pour plus de détails, retrouvez notre test d’Amnesia Rebirth.

Resident Evil VII : Biohazard

Disponible sur Xbox One, PS4 et PC

Classique parmi les classiques, la saga Resident Evil n’a plus rien à prouver sur le secteur des jeux d’horreur, notamment dans le genre du survival horror, qu’elle a largement initié, et ce septième volet sorti en 2017 n’échappe pas à la règle, surtout dans son itération en réalité virtuelle, sortie uniquement sur PS4. Immersive et oppressante, la VR offre au titre de survival horror une dimension nouvelle et résolument angoissante, à déconseiller aux plus sensibles.

Until Dawn

Disponible sur PS4

Considéré par beaucoup de joueurs comme un vibrant hommage aux slashers movies des années 1990, Until Dawn est un survival horror particulièrement réussi, qui concentre davantage son action sur la trame narrative, et notamment les choix multiples qui s’offrent aux protagonistes au fil de leur aventure. Côté scénario, les développeurs de Supermassive Games nous proposent d’incarner à tour de rôle huit personnages isolés dans un chalet des montagnes de Blackwood Pines au Canada. Ici, pas de gros jump scares en enfilade, mais plutôt une tension psychologique permanente, qui s’avère à certains moments particulièrement oppressante.

Among the Sleep

Disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4

Si les jeux d’horreur vous proposent souvent d’incarner des adolescentes un peu trop imprudentes ou des enquêteurs téméraires en quête de vérité, Among the Sleep brille par son originalité. Sorti en 2015, le titre vous met en effet dans la peau d’un jeune enfant de deux ans à la recherche de sa mère disparue. Si cette aventure horrifique n’est pas la meilleure de sa génération, elle demeure particulièrement originale, en immergeant le joueur dans la peau d’un bambin en proie à ses peurs et ses angoisses, et dont la vision du monde qui l’entoure se révèle souvent déformée par son jeune âge.

The Dark Pictures Little Hope

Disponible sur PS4, Xbox One et PC

Après l’angoissant Man of Medan, la série The Dark Pictures Anthologie revient cette année avec Little Hope, une chasse aux sorcières macabre jouable seule ou jusqu’à cinq en coopération locale. Après nous avoir fait trembler sur un bateau fantôme, c’est cette fois dans une ville isolée et plongée dans le brouillard que les joueurs devront incarner quatre étudiants et leur professeur. Si le jeu ne revêt évidemment pas l’ambition d’Until Dawn, sorti cinq ans plus tôt, Little Hope s’inspire de faits réels et de légendes urbaines, promet Supermassive Games. Disponible pour Halloween, et terminable en seulement quelques heures, le jeu s’impose déjà comme une activité de choix pour se faire peur le soir d’Halloween.