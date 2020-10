Dossier Couvre-feu : quand utiliser et où télécharger l’attestation de sortie ?

Dans les zones où le couvre-feu entre en vigueur ce samedi, l’attestation que nous avons connue au printemps revient sous une nouvelle forme, et elle sera obligatoire en cas de sortie, sous réserve d’être dans le cas où une sortie reste autorisée. Sortir sans raison valable entraînera une amende de 135 euros, et de 1 500 euros en cas de récidive.

Quand l’attestation de sortie sera-t-elle nécessaire ?

Ce samedi à 00h01 marquera le début d’une nouvelle ère dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en France. Après le confinement que nous avons collectivement traversé au printemps, le Président de la République a annoncé hier soir que les habitants des zones les plus à risques devront désormais respecter un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Au 15 octobre, les villes de Paris (et toute l’Ile-de-France), Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse sont concernées par cette mesure drastique.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

Et comme au printemps, s’il est obligatoire de se confiner à partir de 21h sous peine d’une amende de 135 euros (1 500 euros en cas de récidive), vous pourrez tout de même sortir sous certaines conditions précises, dont :

L’achat de médicaments en pharmacie

Le travail de nuit

Devoir prendre un train ou un avion dont l’horaire dépasse 21 heures (avec l’obligation de présenter son billet en plus de l’attestation)

Sortir un animal de compagnie près de son domicile

Assistance à un proche en difficulté ou en situation de dépendance

Comme au printemps, l’une de ces exceptions devra nécessairement être recensée dans une attestation écrite en cas de sortie du domicile entre 21h et 6h du matin. Hors travail de nuit, l’attestation ne sera valable qu’une heure seulement, a précisé Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur.

Où télécharger l’attestation de sortie ?

Comme pour le confinement, l’attestation qu’il vous faudra présenter, devra être téléchargée sur les sites du gouvernement et du ministère de l’Intérieur, puis imprimée ou recopiée à la main sur papier libre. On ne sait pas à l’heure actuelle si l’attestation sera aussi disponible sur smartphone comme cela avait été le cas durant le confinement. A noter qu’un billet de train ou d’avion peut aussi faire office d’attestation si vous voyagez pendant le couvre feu.

Par ailleurs, le gouvernement a cette fois-ci mis en place un numéro vert (gratuit) afin d’informer les personnes au 0800 130 000.