Dossier Falcon and The Winter Soldier : histoire, date, place au sein du MCU, tout savoir sur la nouvelle série Marvel

C’est officiel, le MCU va envahir nos petits écrans. Après une première production consacrée à Wanda Maximoff et Vision, Disney va lancer Falcon and The Winter Soldier. On vous dit tout ce que l’on sait de la série.

WandaVision a eu la lourde tâche d’inaugurer le MCU sur Disney+. Alors que la série va bientôt tirer sa révérence, la plateforme prépare déjà la suite. Il ne faudra pas patienter très longtemps puisqu’elle va diffuser Falcon and The Winter Soldier dans quelques semaines.

Qui sera au casting ?

Le duo Faucon et le Soldat de l’Hiver sera à nouveau incarné par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Les deux personnages ne seront d’ailleurs pas les seuls à revenir à l’écran puisque plusieurs protagonistes apparus au cinéma devraient passer une tête. C’est le cas du personnage incarné par Emily VanCamp, l’agent 13. La nièce de Peggy Carter devrait venir prêter main forte à nos deux héros tout au long de leurs aventures. Après la chute du S.H.I.E.L.D dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver et l’affrontement entre les Avengers dans Civil War, on était restés sans nouvelles du personnage. La série devrait naturellement remplir les zones d’ombres laissées entre les deux films des frères Russo, Civil War et Infinity War. Daniel Brühl reviendra quant à lui dans le rôle d’Helmut Zemo. L’antagoniste du film sorti en 2016 semble avoir réussi à échapper aux autorités et s’est investi d’une nouvelle mission. Enfin, on ajoutera que Desmond Chiam (Reef Break) et Wyatt Russel (Black Mirror) seront aussi de la partie. Ce dernier devrait enfiler le costume de Super Patriot et reprendre la place laissée vacante depuis la disparition de Captain America. On sait aussi qu’un autre Avengers devrait passer une tête, sans doute l’histoire de plusieurs séquences. Don Cheadle reviendra sous les traits de James Rhodes, le célèbre War Machine.

Ça raconte quoi ?

Côté intrigue, aucun synopsis officiel n’a encore été dévoilé par Disney+. Néanmoins, les différents extraits diffusés depuis quelques semaines nous donnent un petit aperçu de ce qui nous attend. Après Avengers : Endgame, Helmut Zemo veut supprimer les super-héros de la surface du globe. Le monde entier est en plein chaos et Faucon et le Soldat de l’Hiver vont devoir collaborer pour rétablir l’ordre. Le duo devrait fait quelques étincelles, surtout que Captain America ne sera pas là pour tempérer les choses.

Quelles conséquences pour le MCU ?

Désormais, le Marvel Cinematic Univers s’écrit sur le petit et le grand écran. Les différentes séries seront directement liées aux films et Falcon and The Winter Soldier ne devrait pas faire exception. En plus de reprendre certains éléments d’intrigue de la saga Captain America, la série aura aussi la tâche d’introduire Armors War. La présence de Don Cheadle au casting n’est en effet pas une coïncidence et permettra de promouvoir les aventures solo du meilleur ami de Tony Stark. Du reste, on ne sait pas vraiment comment les différents épisodes impacteront la quatrième phase du MCU sur le grand écran.

Où et quand voir Falcon and The Winter Soldier ?

D’abord annoncée comme la première série Marvel sur Disney+, avec une sortie à l’été 2020, Falcon and The Winter Soldier se retrouve finalement à la seconde place. La faute à la pandémie mondiale qui aura retardé le tournage qui avait lieu à Prague. Après plusieurs reports, la série est désormais bouclée et arrivera sur nos écrans dès le 19 mars prochain. Sur Disney+, six épisodes seront diffusés chaque vendredi dès 9 heures. Avec ce rythme hebdomadaire, la série devrait logiquement se clôturer le 23 avril 2021.