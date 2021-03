Voici les meilleurs podcasts à écouter en ce moment !

Qu’il soit de fiction ou non, le podcast offre toujours la perspective de passer un bon moment. Sur les différentes plateformes de streaming musical, les productions du genre sont nombreuses et il est parfois difficile de choisir. Découvrez notre sélection.

Il n’y pas que sur Netflix ou Disney+ que l’on peut se divertir avec des contenus disponibles à la demande. Le podcast a la cote et les plateformes de streaming musical mise de plus en plus sur le format. Voici une sélection de la crème de la crème du genre.

Un bon moment de Kyan Khojandi et Navo

Réunir des amis autour d’une conversation et des petits jeux, c’est l’ambition d’Un Bon Moment. Ce podcast lancé par le créateur de la pastille Bref, en association avec Canal+, réuni des artistes autour d’une table pour qu’ils racontent des anecdotes de vie, de tournage. Le premier épisode était notamment consacré à la série Canal+ Bloqués. Kyan Khojkandi et Navo préparent aussi des jeux pour animer la conversation, comme notamment le jeu de la complicité. Les deux joueurs doivent se faire deviner un mot, en utilisant leurs expériences partagées pour le faire. Un franc moment de rigolade qui nous rappelle les apéros d’avant la pandémie.

4 comiques dans le vent mais à contre-sens de Seb Mellia

Les humoristes sont nombreux à développer des podcasts pour les plateformes. C’est notamment le cas de Seb Mellia, à qui l’on devait déjà l’excellent 1 heure avant la rupture. Dans 4 comiques dans le vent mais à contre-sens, il invite des humoristes pour qu’ils partagent leurs expériences de scène.

Le Floodcast de Florent Bernard et Adrien Ménielle

Les amateurs d’émission connaissent sans doute déjà le Floodcast. Pour ceux du fond qui seraient passés à côté, Florent Bernard et Adrien Ménielle se retrouve chaque semaine autour d’une table pour discuter de notamment de l’actualité. Ils réussissent des personnalités du petit et du grand écran autour de plusieurs jeux insolites. Ils consacrent aussi quelques épisodes spéciaux à des franchises populaires comme la saga Batman ou encore les films estampillés Marvel.

Entre mecs de Ben Nevert

Ben Névert, après avoir invité toutes les stars de YouTube dans son lit pour son émission Insomnie, déconstruit les masculinités dans son émission Entre Mecs. Avec différents interlocuteurs, il aborde des notions autour de la sexualité, l’amitié ou encore les ruptures amoureuses. Une discussion sans concession qui mise sur la sincérité des différents interlocuteurs pour séduire son audience.

The Marvel Initiative / DC Initiative de Plan Séquence

Si vous êtes passionnés par les super-héros, voici le podcast qui vous faut. Lancé en 2017 par Plan Séquence, The Marvel Initiative s’intéresse à tous les long-métrages estampillé par la maison des idées. Ces amateurs se retrouvent autour d’anecdotes de tournage, d’analyser de comics et de critique des nouvelles sorties. Un rendez-vous à ne pas manquer. Depuis l’avènement du DCEU, l’équipe s’intéresse aussi aux productions Warner Bros comme Birds of Prey ou plus récemment Wonder-Woman 1984.

As you want de Angle



John Burming est un condamné qui attend son heure dans le couloir de la mort de la prison de Huntsville au Texas. Arrêté pour avoir tué une famille et dévoré le cœur de ses victimes devant la seule personne qu’il a épargnée, il n’a jamais prononcé le moindre mot. Mais alors qu’une journaliste assiste à son exécution, ce dernier va enfin se résoudre à parler. Il cache un lourd secret qu’il entend bien révéler au monde entier. Au casting vocal de cette production angle, on retrouve notamment Fred Testot, Bernard Gabey, Jérémie Covillault et Lorie Pester.

Queen of Snakes de Aurevoir Charlie

Constance et Juliane sont deux colocataires à la vie en apparence banale. Mais lorsqu’un inconnu dépose un mystérieux paquet devant le cabinet vétérinaire où travaille Juliana, tout cela va rapidement changer. Elles vont se lancer dans un trafic dangereux, celui des Black Mamba. Produite par Aurevoir Charlie, ce feuilleton en douze épisodes est captivant et bénéficie d’un casting de haute voltige. On retrouvera notamment Joey Starr, Malik Bentalha, Thomas Solivérès et Mathilda May.

Sara de Spotify



Natoo n’officie pas uniquement sur YouTube. La jeune femme est aussi à l’affiche d’un podcast de fiction produit par Spotify. Elle campe Hélène, une jeune femme qui a toujours rêvé de quitter sa ville natale. Lorsqu’elle déroche un job dans la société qui développe l’assistant virtuel Sara, elle pense avoir trouvé un travail en or. Mais son passé va rapidement la rattraper. La Youtubeuse est rejointe au casting par Virgine Efira, Stephane de Groot et Mélanie Bernier.

L’employé de Spotify



Imaginée par Victor Bonnefoy, L’Employé nous plonge dans un monde totalitaire où un climat de tension plane. Alors que les arrestations se multiplient, l’Employé gère les cas les plus sensibles. Il a carte blanche pour les ramener dans le droit chemin. Ce thriller en 12 épisodes est porté par Raphaël Personnaz, Virginie Ledoyen et Thibault de Montalebert.

Morts à l’aveugle de TCM Cinéma

Entre le Western et le thriller, Mort à l’aveugle s’intéresse aux aventures de James, un cow-boy traumatisé suite au meurtre de sa famille par les Commanches. Il a été recueilli par une petite communauté religieuse au Nouveau-Mexique. Mais bientôt, le corps torturé et mutilé d’une jeune fille est découvert au bord de la rivière et c’est James qui devra mener l’enquête. Produite par TCM Cinéma, cette mini-série audio haletante compte sur un casting vocal de haute-voltige pour nous faire frissonner. On retrouve notamment J.Zaffarano (voix française de Hugh Jackman), P.Noérie (George Clooney) et B.Choël (Johnny Deep).

Conscience de Faiseuse

Produite par Faiseuse, Conscience suit deux amies qui se lancent dans une aventure hors du commun. Elles s’apprêtent à promouvoir leur nouvelle marque de vêtements éco-responsables : Amizade. À travers des notes vocales, les deux créatrices Marion Séclin et Natalie Séjean mettent en scène une amitié mise à rude épreuve, une sorte de chronique épistolaire. C’est rapide, efficace et surprenant.

Hasta Dente de France Culture

France Culture lançait en 2019 sa nouvelle série policière à écouter en son 3D. Hasta Dente! suit deux policiers de province qui sont chargés d’enquêter sur une affaire apparemment anodine : la découverte d’une cache de ramen et de tracts délirants. Une histoire loufoque mais diablement efficace en 11 épisodes.