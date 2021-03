OnePlus 9 : date de sortie, prix, caractéristiques… Tout ce qu’il faut savoir

On vous résume ici tout ce qu’il y a à savoir sur les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R, la future gamme phare du constructeur chinois en cette année 2021.

Dans quelques jours, OnePlus lèvera le voile sur ses futurs fleurons. On s’attend à ce que la marque nous présente non pas deux smartphones, mais plutôt trois : un OnePlus 9 Pro de tous les superlatifs, un OnePlus 9 intermédiaire, et un OnePlus 9R, un modèle inédit qui s’orientera sur le milieu de gamme. Date de sortie, prix, fiche technique… On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux smartphones de OnePlus !

Combien de modèles de OnePlus 9 ?

Si le constructeur chinois prend habituellement la peine de lancer ses fleurons en deux variantes — un smartphone standard et une variante « Pro » —, la marque aurait cette fois décidé de décliner son OnePlus 9 en trois modèles. On retrouverait tout d’abord un OnePlus 9 ainsi qu’un OnePlus 9 Pro, mais un troisième modèle viendrait s’ajouter à l’équation, lequel serait baptisé OnePlus 9R ou encore OnePlus 9 Lite. Il s’agirait d’un modèle bien plus abordable du smartphone, qui viendrait se positionner sur le secteur d’entrée de gamme, tout en offrant de nombreux arguments propres aux modèles plus onéreux.

À quoi ressemblera le OnePlus 9 ?

Si nous nous basons encore sur des fuites dénichées ici et là, on peut d’ores et déjà affirmer une chose : les OnePlus 9 devraient beaucoup ressembler au dernier OnePlus 8T. Ce qui est à peu près sûr, c’est que le bloc photo, auparavant placé à la verticale au centre de l’appareil, devrait cette fois être logé sur le côté, comme sur le OnePlus 8T et la grande majorité des smartphones concurrents. Le logo de la marque devrait néanmoins rester logé au milieu du dos, et on retrouverait du verre poli ou dépoli en fonction des gammes. Sinon, on retrouverait une dalle incurvée sur le modèle « Pro », mais plate sur les deux autres variantes. On y retrouverait également un poinçon pour y loger la caméra frontale. Ce poinçon devrait, comme sur les OnePlus 8 et 8 Pro, être placé en haut à gauche de la dalle.

Quel écran aura le OnePlus 9 ?

Trois smartphones, trois dalles différentes. Le OnePlus 9 Pro, fleuron de la gamme, aura logiquement le droit au plus grand écran. On y retrouverait une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le « Pro » serait aussi le seul à disposer d’une dalle incurvée. Quant au OnePlus 9, il aurait droit à une dalle AMOLED de 6,55 pouces, avec elle aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant au OnePlus 9R, il aurait droit à un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Quelles performances et quelle autonomie attendre du OnePlus 9 ?

Du côté des performances, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro devraient immédiatement se hisser parmi les smartphones les plus puissants du monde Android. On y retrouvera logiquement le tout dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, gravé en 5 nm, le Snapdragon 888. Concernant le OnePlus 9R, milieu de gamme oblige, il fera l’impasse sur ce processeur et intégrerait plutôt un Snapdragon 690. Tous devraient bien entendu proposer une connectivité 5G et Oxygen 11, la nouvelle version de la surcouche maison du constructeur, particulièrement apprécié de ses utilisateurs.

Et en ce qui concerne l’autonomie, on retrouverait une batterie de 4 500 mAh aussi bien sur le OnePlus 9 que le OnePlus 9 Pro. De plus, ces smartphones bénéficieraient d’une recharge ultra-rapide à 65W pour les remplumer en deux temps trois mouvements. On profiterait également de la recharge inversée, laquelle permettrait de recharger des écouteurs sans fil ou tout autre accessoire compatible à la vitesse de 5W, et le OnePlus 9 Pro devrait bénéficier d’une recharge sans fil à 30W. Du côté du OnePlus 9R, on aurait droit à une batterie un peu plus imposante, de 5 000 mAh. Néanmoins, celui-ci n’aurait pas droit à une recharge aussi rapide ni même à la recharge inversée.

Le OnePlus 9 sera-t-il bon en photo ?

C’est l’un des points sur lequel OnePlus est attendu au tournant, alors que le constructeur stagne depuis deux ans côté photo et que la concurrence commence à prendre le large. En 2021, OnePlus pourrait se réveiller et proposer une configuration photo musclée, notamment grâce à un partenariat noué avec Hasselblad, une fabricant suédois culte d’appareils photo. C’est en tout cas ce qu’on peut supposer après ce tweet (ci-dessous) du boss de OnePlus, Pete Lau, qui a partagé une photographie de la Terre capturée par l’équipage de la mission Apollo 11 depuis la Lune, à l’aide d’une caméra signée… Hasselblad.

Sur les trois variantes de OnePlus 9, on bénéficierait donc d’optiques signées Hasselblad, dont un capteur principal de 48 ou 50 MP. Pour l’accompagner, on aurait le droit à un ultra grand-angle de 20 MP, et le modèle Pro aurait le droit, en plus, à un téléobjectif 3X de 12 MP. Sur tous les modèles, on s’attend à une caméra frontale de 16 MP logée dans un poinçon.

Quand sort le OnePlus 9 ?

Comme l’a indiqué Pete Lau sur Twitter, OnePlus nous réserve un événement le 8 mars pour, certainement, y présenter sa nouvelle gamme de OnePlus 9. Comme c’est habituellement le cas avec la marque, les précommandes devraient être ouvertes le jour même pour de premières livraison une semaine plus tard, donc, dans la semaine du 15 mars.

À quel prix sera vendu le OnePlus 9 ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune fuite réellement fiable n’a mentionné les prix des futurs OnePlus 9. On peut néanmoins s’attendre à ce que la marque commercialise ses smartphones aux mêmes prix que l’année dernière avec ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, d’autant que la présence d’un troisième modèle moins onéreux au catalogue ferait office de prix d’appel. Ainsi, le OnePlus 9 pourrait être vendu à partir de 699€ dans sa variante 8/128 Go, le OnePlus 9 Pro à partir de 899€ dans sa variante 8/128 Go. Quant au OnePlus 9R, on peut s’attendre à un prix qui tournerait autour des 500€.