[Guide d’achat] Notre sélection des meilleurs aspirateurs robots en 2020

Vous avez envie de vous équiper d’un aspirateur robot pour lui déléguer une partie de votre ménage ? Vous avez des animaux domestiques et en avez assez des poils qui traînent même une heure après avoir passé l’aspirateur ? Cela tombe bien car ces dernières années, les aspirateurs robots ont fait d’importants progrès. Beaucoup plus intelligents, plus doués pour évoluer dans un logement et dotés de fonctions connectées pertinentes, ce sont des compagnons du quotidien dont on ne saurait se passer une fois qu’on les a adoptés. Voici une sélection des modèles phares du moment.

iRobot Roomba i7+ : presque totalement autonome

Le Roomba i7+ est l’un des modèles stars du fabricant américain iRobot, leader du marché. Il profite des technologies développées par iRobot, à commencer par un système de navigation performant, qui utilise des capteurs et une caméra afin d’établir une cartographie complète de l’habitation. Sa seconde particularité réside dans ses extracteurs de débris. Il s’agit de deux « rouleaux » en caoutchouc souple qui remplacent les brosses. Les cheveux ou poils d’animaux s’y enroulent beaucoup moins facilement et sont beaucoup plus simples à nettoyer. Enfin, il se distingue par sa base de chargement qui vidange automatiquement le contenu du collecteur pour le stocker dans un sac. Ce dernier peut se jeter sans toucher à la poussière. Il contient l’équivalent de 30 réservoirs pleins, ce qui permet de ne pas du tout se préoccuper du robot pendant des semaines, voire des mois. Pour finir, l’application récemment mise à jour est ergonomique et complète. Elle permet naturellement de lancer un cycle de nettoyage y compris à distance (une fois connecté au réseau WiFi) ou de programmer les jours et horaires de fonctionnement. Elle donne accès aux cartographies au sein desquelles on peut nommer les pièces pour nettoyer seulement certaines d’entre elles, par exemple pour programmer un nettoyage plus fréquent des pièces de vie. On peut même y déterminer des zones à éviter ou des zones précises à nettoyer si besoin.

Cet appareil est certes un peu onéreux, mais particulièrement performant. De plus, se tourner vers un modèle d’une grande marque spécialiste présente des avantages : l’expertise qui donne accès à des technologies éprouvées, des mises à jour régulières (preuve avec la grosse mise à jour récemment proposée) et surtout la longévité. En effet, que l’on souhaite remplacer une brossette ou changer une batterie en fin de vie, il est très facile de se procurer des composants ou accessoires de la marque.

Prix officiel : 1000 euros (version Roomba i7 avec station de charge sans vidange automatique : 700 euros)

Roborock S6 MaxV : un robot qui sait aussi passer la serpillère

Le S6 MaxV de la marque chinoise Roborock (9/10 lors de notre test) renferme un processeur Qualcomm et une double caméra frontale qui fonctionne avec un système de reconnaissance des objets. En pratique, il se déplace de manière intelligente et se repère très bien dans un intérieur meublé de manière classique. Il est même plutôt rapide à la tâche. Lui aussi cartographie la maison et restitue les cartes sur son application, ce qui permet de nettoyer tout le logement ou seulement certaines pièces, voire des zones. Il présente également la particularité (bien que cette caractéristique ne soit pas unique sur le marché) de pouvoir passer la serpillère tout en aspirant. Pour cela, il suffit de l’équiper d’un petit réservoir d’eau prévu à cet effet et d’une lingette. Selon le type de revêtement de sol et son état de saleté, on peut même régler le niveau d’eau pour réaliser un nettoyage plus ou moins humide. Il ne s’agit pas d’une fonction de lavage à proprement parler étant donné qu’elle utilise de l’eau pure et que le robot passe la lingette sans frotter le sol. Toutefois, elle s’avère efficace pour garder le sol propre entre deux nettoyages en profondeur. Enfin, l’application est complète, puisqu’elle permet de lancer un nettoyage à distance, de programmer le robot, de personnaliser l’aspiration (puissance selon 5 niveaux) et le lavage (3 niveaux), ainsi que les zones de nettoyage, proposant également une aide à l’entretien.

Prix officiel : 649 euros

Electrolux Pure i9.2 PI92-4STN, triangulaire pour atteindre tous les recoins

La marque suédoise d’électroménager Electrolux jouit d’une longue expertise dans le domaine de l’entretien des sols. Elle est même à l’origine du Trilobite, l’un des premiers aspirateurs robots du marché, lancé bien avant que ces appareils ne se démocratisent. Le Pure i9.2 (qui succède au Pure i9) se distingue de la concurrence par sa forme triangulaire atypique. Combinée à sa brossette latérale très longue placée à l’avant dans un angle, cela lui permet d’accéder à tous les coins et recoins, en assurant également un nettoyage parfait le long des plinthes. Son système de navigation utilise une caméra ainsi que deux faisceaux de lasers (il réalise un million de mesures par seconde pour appréhender son environnement), dans le but de cartographier l’habitation. Il est plutôt agile dans ses déplacements et évite de manière assez précise les objets placés sur son chemin. En matière d’aspiration, le Pure i9.2 adapte automatiquement sa puissance et la vitesse de rotation de sa brosse selon qu’il aspire des sols durs ou des tapis et moquettes. Pour optimiser le nettoyage, Electrolux a pourvu son Pure i9.2 d’une longue brosse torsadée, qui occupe presque toute la largeur du châssis, à l’avant.

L’application donne la possibilité de démarrer l’aspiration à distance ou de la programmer. Elle fournit des cartographies interactives (établies en temps réel), sur lesquelles on peut définir ponctuellement ou programmer des pièces ou des zones ciblées à nettoyer ou à éviter. Enfin, le Pure i9.2 est en mesure de mémoriser trois configurations différentes du même intérieur, par exemple pour nettoyer plusieurs étages d’une maison.

Prix officiel : 649 euros

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI, il lave et frotte les sols

L’OZMO T8 AIVI est l’un des modèles les plus haut de gamme de la marque chinoise Ecovacs, spécialiste des aspirateurs robots. Cet appareil utilise une caméra et une technologie de détection laser pour scanner puis cartographier les pièces et ainsi anticiper la position des meubles ou des obstacles. Ce système de navigation se complète par un algorithme qui lui permet de reconnaître les objets (AIVI – pour « intelligence artificielle » – fait référence à cette technologie de reconnaissance) afin de se déplacer plus rapidement, sans se prendre les brosses dans les objets qu’on aurait laissé traîner. En identifiant une chaussure, un câble, un pied de chaise ou un tapis, il est ainsi capable de les aborder de la manière la plus pertinente : les contourner, les éviter ou y monter. Sa caméra offre aussi la possibilité de voir à distance ce qui se passe à la maison – mais attention, c’est loin d’égaler une solution de surveillance. C’est plutôt une proposition d’appoint amusante pour voir ce que font vos animaux en votre absence, par exemple.

Enfin, ce robot embarque un système de lavage des sols, l’une des spécialités d’Ecovacs. En plus d’aspirer, l’OZMO T8 AIVI peut être équipé d’un réservoir d’eau et d’une serpillère pour laver les sols simultanément. La « plaque de lavage » qui accueille la lingette vibre afin de frotter les sols. Il est possible de régler le débit d’eau (selon 4 niveaux) pour adapter le lavage au type de sol et à son état de saleté.

L’application donne accès aux fonctions désormais habituelles des robots connectés : cartographies, lancement d’un nettoyage ou programmation depuis l’application, mise en place de barrières virtuelles pour interdire l’accès à certaines zones, nettoyage pièce par pièce… Le Deebot peut lui aussi mémoriser plusieurs étages d’une maison.

Prix officiel : 799 euros

Neato Botvac Connected D7, un bon rapport performances-prix

Neato est une marque d’origine californienne qui développe exclusivement des aspirateurs robots. Tous ses modèles adoptent la forme caractéristique d’un D. Depuis des années (et bien avant de nombreux concurrents), ce fabricant équipe ses robots de télémètres lasers afin qu’ils cartographient les logements et les nettoient de manière intelligente et méthodique, sans repasser plusieurs fois au même endroit. Cela donne un peu l’impression que le robot avance de manière saccadée, notamment lorsqu’il contourne des obstacles comme les pieds de chaises ou la table basse. Toutefois, cela reste efficace puisque le D7 se déplace sans difficulté dans un environnement domestique, en évitant les obstacles sans problème, quitte à en rudoyer un peu certains, façon robot rentre-dedans et tout-terrain.

Le D7 franchit les seuils de porte même un peu hauts, fait fi des tabourets de bar ou pieds de lampe et retrouve sa base de chargement sans tâtonner. Il est naturellement connecté. Bien qu’elle soit plus rudimentaire que celle de certains robots concurrents, son application donne accès aux fonctions essentielles : lancer un nettoyage à distance, programmer le robot chaque jour de la semaine, délimiter des pièces et des zones à nettoyer ou dont on souhaite interdire l’accès. Neato lancera bientôt son nouveau vaisseau-amiral (le D10) fonctionnant avec une toute nouvelle application. Le prix du D7 devrait donc devenir encore plus attractif.

Prix officiel : 450 euros