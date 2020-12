[Dossier] Notre sélection de jeux de société pour adolescents

Quelle période compliquée pour nos adolescents… Comment les aider à passer le temps? Eux qui n’ont pas l’habitude de s’ennuyer et qui ne savent pas le faire d’ailleurs… Quoi leur offrir d’intéressant et d’enrichissant pour Noël ? Questions compliquées qui nous ont demandé beaucoup de réflexion mais dans le contexte actuel nous avons pensé que les jeux de société étaient la meilleure des réponses. Pour cela, nous avons demandé à notre équipe de ludum.fr de nous réaliser une sélection de jeux de société pour adolescents à offrir pour Noël 2020.

Minecraft, le jeu de société adapté du jeu vidéo !

Minecraft est l’un des jeux les plus connus dans l’univers du jeu vidéo, son adaptation en jeu est une pure réussite addictive et prenante !

Pour jouer, c’est simple. Dans la même lignée que son homonyme vidéo, le but est de réaliser des constructions en explorant un monde aléatoire à la recherche de ressources rares et importantes pour vos futurs constructions ! Pour cela, vous allez devoir défier creepers, squelettes ou autres araignées pour améliorer vos ressources et gagner de l’équipement. Plus vous réussissez à agrandir vos constructions et à récupérer des matériaux rares, plus vous débloquez de l’expérience ! À la fin du 3ème décompte, celui ou celle qui a emmagasiné le plus d’expérience gagne la partie !

Extrêmement riche et intuitif, Minecraft ravira aussi bien petits et grands. Un jeu à posséder et à partager le plus vite possible !

Minecraft, édité par Ravensburger

De 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, environ 30 min.

Auteur : Ulrich Blum

King of New-York, une seule règle, tout casser !

Un jeu aux antipodes des jeux classiques où vous devez sauver le monde… cette fois il faut le détruire ! Incarnez un gigantesque robot prêt à marcher sur tout le monde, y compris ses adversaires !

Dans King of New-York, le but est d’être le meilleur robot de la ville et d’être le dernier survivant. Pour cela, rien de plus simple ! Attaquez vos adversaires, écrasez des immeubles, développez de nouvelles capacités, devenez une star, et déjouez les plans des humains et de l’armée qui vont tout faire pour vous empêcher de détruire New-York ! Survivez et c’est gagné !

Un fin mélange entre Transformers et King-Kong, qui vous plonge dans une lutte chaotique et pleine de fun !

King of New-York, édité par Iello

De 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, environ 30 min.

Auteur : Richard Garfield

Illustrateur : Régis Torres

Taco, Chat, Bouc, Cheese, Pizza ; un jeu appétissant !

L’exemple parfait du jeu délirant et simple à comprendre ! Un petit jeu à jouer sans modération !

Une seule chose à retenir : l’ordre des mots ! Pour jouer, rien de plus simple, des cartes faces cachées avec dessus soit un taco, soit un chat, soit un bouc, soit un cheese ou soit une… pizza ! Chacun leur tour, les joueurs tirent une carte face cachée en disant l’un après l’autre taco, puis chat, puis bouc.. Lorsqu’un joueur retourne une carte correspondant au mot qu’il vient de dire, tout le monde doit toucher la carte du milieu… Le plus lent récupère le tas ! La partie se termine lorsqu’un joueur réussit à vider ses cartes, il est déclaré vainqueur ! Attention, il existe aussi 3 types de cartes spéciales qui vous offrent des mouvements de grande classe (on vous laisse découvrir par vous mêmes…) !

Un jeu plein de fun, de rebondissement, de mauvaise foi mais surtout de réflexes, qui vous garantit de grands moments de rigolade !

Taco, Chat, Bouc, Cheese, Pizza, édité par Blue Orange

De 2 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, environ 10 min.

Auteur : Dave Campbell

Kluster, un jeu d’aimants !

Dans la lignée des jeux accessibles mais diaboliquement efficaces voici Kluster, le jeu d’aimants le plus stratégiques qui soit !

Dans Kluster les règles sont simples, vous devez placer tous vos aimants dans la zone pour gagner ! Mais ce n’est pas si simple, en effet, la zone de placement se complique au fur et à mesure de la partie et devient un véritable champ magnétique ! Si vous attirez un aimant sur un autre, vous les récupérer et votre tour se termine, tous les coups sont permis alors à vous d’être le plus malin et de mettre vos adversaires en danger !

Un jeu plein de stratégie et de maîtrise pour des parties sous tension où le moindre geste compte !

Kluster, édité par Borderline

De 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, environ 30 min.

Auteurs : Paula et Robert Henning

Flyin’ Goblin, apprenez à vous envoyer en l’air !

Flyin’ Goblin est un jeu d’adresse et de précision dans lequel vous allez attaquer le château du roi en catapultant vos gobelins dans diverses salles pleines de richesse !

Pour jouer c’est assez simple, vous devez catapulter vos gobelins dans le château pour y voler le plus possible d’or et de diamants possibles ! Dans chaque salle, des récompenses ou des désavantages vous attendent. Il y a deux manières de décrocher la victoire : emmagasiner le plus de diamants ou placer en premier votre étendard sur le château ! Vous devrez tout de même faire attention à vos adversaires qui feront tout pour vous voler vos diamants ou être les premiers à atteindre le trésor du donjon royal !

Un jeu d’adresse prenant et fluide qui vous promet des parties pleines d’intensité et de rigolade !

Flyin’ Goblin, édité par Iello

2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, environ 30 min

Auteurs : Corentin Lebrat et Théo Rivière

Illustrateur : Tomasz Larek

Voilà de quoi ravir vos adolescents et pas que puisque ces jeux ont vocation à parler par la même occasion à toute la famille ! Si vous voulez encore plus de choix, n’hésitez pas à aller voir le top 25 des meilleurs jeux de société adolescents pour Noël 2020 de notre équipe de ludum.fr !