[Jeux de société] Détective : quelle version offrir pour Noël ?

Détective : Un jeu d’enquête moderne est sorti fin 2018 chez IELLO et a remporté dans la foulée l’As d’Or Expert au Festival International des Jeux de Cannes 2019. Deux en plus tard, le jeu a été déclinée en extensions avec Détective L.A. Crimes et Détective Dig Deeper, et en stand alone avec Detective Saison 1. Mais alors quelle boîte choisir pour débuter ou pour offrir à Noël à quelqu’un qui a déjà joué à la boîte de base ? Nous allons vous aider en vous présentant chacune des spécificités des différentes déclinaisons de Détective, qui est à notre avis le meilleur jeu d’enquête auquel nous avons joué jusqu’à présent.

Détective, c’est quoi ?

Si vous ne connaissez pas encore Détective, voici une présentation garantie sans spoil des mécanismes du jeu. Détective est un jeu de société immersif qui mêle plateau de jeu, narration, exploitation de bases de données, recherche sur Internet et dialogue permanent entre joueurs. Vous incarnez des agents devant résoudre différentes affaires. Dans la boite de base, les 5 scénarios sont liés pour les jouer en mode campagne.

Chaque affaire a un deck de cartes qui lui est propre. Vous commencez par lire l’intro du scénario dans le livret de règles qui vous présente l’affaire et vous propose différentes pistes à explorer. Ces pistes peuvent être approfondies via les cartes du deck qui sont numérotées, ou à l’aide d’un site web crée uniquement pour le jeu qui représente la base de données d’Antares. Cette base de données vous permettra d’obtenir des infos sur des personnages, de faire correspondre des empreintes ou de l’ADN, ou encore de mener des interrogatoires. Vous pourrez même à certaines occasions faire de « vraies » recherches sur internet (Wikipédia, Google Maps, etc…). Ce combo entre données fictives et données réelles parvient à rendre le jeu vraiment très immersif et prenant. C’est une expérience ludique forte.

Pour gagner la partie, vous devrez résoudre l’affaire en un nombre de jours, d’heures et de stress limités. Chaque déplacement entre les lieux du plateau coûte 1h, et les différentes pistes que vous explorerez vous coûteront entre 1 à 3h. Vous devrez faire des choix et suivre votre intuition car vous n’aurez pas le temps de tout explorer. Il est alors indispensable de communiquer entre les joueurs pour réfléchir ensemble, de remettre en question les différentes hypothèses, et de prendre des notes tout au long de la partie pour établir des cartes mentales et des chronologies afin de répondre aux mieux aux questions posées lors du rapport final.

Détective – En mode campagne avec un même groupe de joueurs

Richmond, Virginie. 5 juillet 2018. Un corps a été découvert. Cas isolé ? Début d’une série de crimes ? Rassemblez votre équipe : vous êtes en charge de l’affaire.

Si vous cherchez un jeu d’enquête immersif qui se joue en mode campagne avec un même groupe de joueurs, n’allez pas plus loin, foncez sur Détective : Un jeu d’enquête moderne. C’est cette boîte qui a reçu l’As d’Or Expert 2019, un gage de qualité. L’enquête se joue de 1 à 5 joueurs à travers 5 scénarios qui sont liés, chacun apportant une nouvelle expérience et son lot de surprises pour maintenir la tension jusqu’à la fin de l’enquête. Si le jeu est servi par des règles très simples et accessibles, il demande néanmoins de l’investissement de la part de chaque joueur. Il faut être capable de se retrouver pour des sessions de jeu de 2h à 3h par affaire, ce qui suppose, certes, un peu de préparation, mais offre une expérience unique. C’est la boîte à choisir en priorité si vous souhaitez l’expérience ludique la plus immersive et intense de la gamme.

Détective Saison 1 – Trois affaires indépendantes pour une version plus familiale

Détective Saison 1 contient 3 affaires indépendantes, plus courtes et plus accessibles que son aîné Détective : Un jeu d’enquête moderne. Vous devez toujours résoudre des enquêtes en vous aidant de la base de données d’Antares ou du web, mais cette fois chaque scénario dure environ 90 min soit deux fois moins de temps en moyenne qu’une session de jeu de la boîte de base. L’intérêt est donc de pouvoir s’initier à l’univers Détective, ou, si vous connaissez déjà le jeu, de prolonger l’expérience à travers des enquêtes plus courtes et sans avoir à réunir à chaque fois le même groupe de joueurs.

Autre différence, Détective Saison 1 se déroule toujours dans les années 2010, mais plus uniquement à Richmond :

Affaire 1 – Causes naturelles : Bon ok pour cette affaire se situe encore à Richmond aux Etats-Unis, sur un campus universitaire afin de trouver qui a assassiné le Pr Higgs ainsi que le motif du crime.

Affaire 2 – De sang, d’encre et de larmes : Cette enquête se déroule quelque part en Grande-Bretagne dans un ancien manoir. Vous y découvrez des secrets de famille, et tel Agatha Christie, vous devez comprendre la mort mystérieuse du père de famille.

Affaire 3 – Un alibi en béton : Rendez-vous avec la mafia à Boston pour découvrir les circonstances de la mort de Robert Parkson avant que les médias s’en mêlent.

Une autre nouveauté de Détective Saison 1 est l’apport de portraits qui sont révélés par des cartes. Ceux-ci nous permettent de mettre un visage sur les personnages pour plus d’immersion, et nous aident pour créer les cartes mentales.

Détectives Saison 1 est parfait pour s’initier à l’univers Détective, pour des joueurs qui aiment jouer à des jeux comme Chronicles Of Crime par exemple. Pour les joueurs de la boîte de base, l’expérience sera moins immersive, les histoires étant plus courtes et la base d’Antares moins utilisée, mais cela reste tout de même une expérience agréable pour prolonger le plaisir de jouer à Détective.

Détective : L.A. Crimes – Un polar dans les années 80.

Bienvenue dans les années 80 où Los Angeles est une ville gangrenée par la corruption, la drogue et le crime. Vous intégrez l’équipe de James Bradley au sein de la L.A.P.D. pour résoudre 3 affaires en mode campagne. Cette extension prolonge l’expérience du jeu de base en ajoutant de nouvelles mécaniques. Les scénarios se déroulant plus de 30 ans avant la boîte de base, vous n’aurez plus accès à la technologie d’Antares. Le site créé pour le jeu est utilisé principalement pour introduire le scénario et faire votre rapport final, et le design a même été revu pour coller à la technologie de l’époque. Vous devrez maintenant faire travailler votre cerveau à l’ancienne sans internet, ni téléphone portable, mettre en place des surveillances afin d’en apprendre davantage sur vos suspects et même faire des entorses à la loi pour enquêter selon vos propres règles, quitte à en subir les conséquences (recevoir des jetons de stress supplémentaires).

L’expérience est moins forte que la boite de base, certainement du fait de ne pas avoir accès à la base d’Antares qui faisait vraiment son effet, mais cette extension est tout de même une agréable expérience de jeu pour continuer l’aventure dans les années 80. Si vous avez déjà joué à la boite de base, favorisez cette extension plutôt que Détective Saison 1 pour revivre l’expérience d’enquête en mode Campagne.

Détective : Dig Deeper – Un scénario Signature dans les années 70.

Dig Deeper est une extension Signature, c’est-à-dire écrite par un auteur célèbre du monde du jeu. Pour cette première affaire de la collection Signature, Rob Daviau (Pandemic Legacy, Betrayal at house on the Hill, Risk Legacy…) nous transporte dans le Boston des seventies pour résoudre le mystère entourant la mort prématurée d’un politicien local. A cette époque, il n’y a pas internet. Tout comme pour L.A. Crimes, on oublie doit faire une impasse sur la puissante base de données d’Antares. Si vous voulez faire des recherches sur la ville et les personnages, vous devez appeler la bibliothèque et demander à la bibliothécaire de faire des recherches pour vous. Vous pourrez vous rendre 3h plus tard à la bibliothèque pour récupérer son compte rendu. 3h plus tard… sur ces heures d’ouverture (de 8h à 16h). Par exemple si vous appelez la bibliothécaire à 15h, vous ne pourrez avoir le compte rendu qu’à partir de 9h le lendemain, sachant que vous n’avez que 3 jours pour résoudre l’enquête. Ce système est plutôt bien pensé pour coller à l’époque, mais il rend plus difficile l’accès à l’information. Il faut bien s’organiser et poser un maximum de questions à la bibliothécaire en même temps pour optimiser son temps.

L’autre différence majeure concerne les interrogatoires. Au lieu de simplement lire la transcription d’une interview comme dans le jeu de base, vous devez saisir vos questions. Il faut alors choisir les bons mots pour que le suspect vous dise ce qu’il sait à son sujet, d’autant que vous êtes généralement limité à trois questions avant que le suspect ne s’énerve et ne part. Si le système de bibliothécaire est bien pensé, le nouveau système d’interview est un peu trop rigide et frustrant.

Au final, Dig Deeper est un scénario solide avec une adaptation des mécaniques aux années 1970 plutôt intéressante, mais avec un système d’interview un peu frustrant. Cette mini-extension reste un cadeau de Noël à petit budget qui fera plaisir à tout amateur de Détective, mais espérons que les prochains scénarii de la collection signature reviennent à notre époque pour profiter pleinement de la technologie Antares qui a fait le succès du jeu.