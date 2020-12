Véritable usine à fictions en tous genres, Netflix propose chaque mois de nouveaux contenus. Voilà notre sélection des meilleurs films et séries disponibles en décembre 2020 sur la plateforme de streaming. Attrapez un plaid et un bol de pop corn, c’est parti !

Comme chaque mois, les programmes arrivent et repartent sur Netflix, et des pépites émergent pour les abonnés. Pour vous éviter de perdre votre temps à scroller des heures sur l’interface de la plateforme, on vous a concocté une sélection (parfaitement subjective, évidemment) des meilleurs films et séries à voir en décembre sur Netflix ! Par ailleurs, si vous des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaire.

Les séries

Le Jeu de la Dame (disponible depuis le 23 octobre)

Doit-on encore présenter Le Jeu de la Dame, le dernier carton en date de Netflix ? Devenu un véritable événement depuis sa sortie fin octobre, la mini-série Netflix retrace l’ascension de Beth Harmon, jeune prodige des échecs incarnée par Anya Taylor-Joy. Avec sept épisodes au compteur, la série promet déjà de rester dans les annales des meilleures séries proposées sur la plateforme.

Rick et Morty – saison 4 partie B (disponible le 1er décembre)

Rick et Morty reviennent ce mois-ci sur Netflix pour de nouvelles aventures dans la partie B de la quatrième saison du show démarré en 2013. On y retrouvera bien sur les deux personnages cultes du dessin animé, le vieux savant fou Rick et son petit-fils Morty, pour de nouvelles aventures fidèles au ton bien caractéristique de la série.

Les chroniques de Bridgerton (disponible le 25 décembre)

Pile à temps pour le matin de Noël, on pourra découvrir Les Chroniques de Bridgerton, l’une des séries les plus attendues du mois après le carton plein de sa bande-annonce. Si cette première saison est attendue au tournant, c’est en raison du CV de sa créatrice, Shonda Rhimes, qui a signé un grand nombre de succès monumental comme Grey’s Anatomy, Scandal, ou encore How to Get Away With Murder. Les Chroniques de Bridgerton nous plongeront au Royaume-Uni de la fin du XVIIIe siècle, et promettent leur lot d’intrigues à mi-chemin entre Gossip Girl et Downtown Abbey.

Les films

Mank (disponible le 4 décembre)

Si David Fincher et Netflix avaient un enfant, comment s’appellerait-il ? La réponse : Mank ! C’est le premier long-métrage du réalisateur sur la plateforme de vidéo en streaming, et le film nous promet un beau moment dans le Hollywood des années 1930. Mank raconte l’histoire d’un scénariste alcoolique incarné par Gary Oldman qui essaye tant bien que mal de terminer le script de Citizen Kane, chef d’oeuvre signé Orson Welles.

The Prom (disponible le 11 décembre)

Déjà à l’oeuvre sur la série culte Glee et, dans un tout autre style, American Horror Story, Ryan Murphy revient à ses premiers amours avec The Prom, un nouveau long-métrage à paraître sur Netflix le 11 décembre. On y suivra les aventures d’anciennes stars new-yorkaises qui tentent d’aider une lycéenne interdite de bal de fin d’année en raison de son homosexualité, afin de redorer leur image. On y retrouvera un gros casting composé de Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington ou encore l’animateur de télévision britannique James Corden.

Ava (disponible le 1er décembre)

Ava est l’un de ces films maudits miraculeusement sauvés par Netflix. Il nous fera découvrir l’histoire de Jessica Chastain (aussi productrice du film) dans la peau d’une tueuse d’élite embarquée dans une lutte pour sa survie, après une mission qui a mal tourné.