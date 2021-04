[Sélection] 7 jeux de société solo à découvrir pendant le confinement

Vous attendez la fin des mesures sanitaires pour pouvoir retrouver vos amis autour d’un bon jeu de plateau ? En attendant, voici quelques titres pensés pour le mode solo, à découvrir absolument pour occuper vos longues soirées confinées.

Le confinement est de nouveau là, et à défaut de pouvoir vous réunir avec vos amis autour d’une table de jeu, vous aimeriez pouvoir vous lancer dans un jeu solo digne de ce nom ? Voici sept excellentes options pour occuper vos soirées d’avril un peu trop longues.

Négociateur Prise d’Otages

Créé par A.J. Porfirio, illustré par Kristi Harmon, sorti le 30 mars 2021

1 joueur (14 ans et +), 30 min, édité par Don’t panic games – 23,85€

Petit, rapide et résolument réussi, c’est le concept de Négociateur Prise d’Otages. En moins d’une demi-heure, le jeu exclusivement solo vous place dans le rôle d’un négociateur en pleine intervention face à un forcené. L’objectif, permettre à un maximum d’otages de s’en tirer vivant, tout en capturant l’assaillant. Un mini jeu de rôle à choix multiples, dans lequel chaque décision à son importance pour vous conduire (ou non) à la victoire. C’est assez rarement le cas avec ce type de jeu, Négociateur Prise d’Otages bénéficie d’une très bonne rejouabilité, ce qui valait la peine d’être souligné. On apprécie aussi tout particulièrement son petit prix, et ses quatre extensions (6,90€ chacune), qui permettent de prolonger le plaisir au travers de nouvelles aventures.

Spirit Island

Créé par Eric Reuss, illustré par Cari Corene, sorti le 18 avril 2017

De 1 à 4 joueurs (12 ans et +), 120 min, édité par Intrafin Games – 71,95€

Malgré son prix plutôt exorbitant (!), Spirit Island est un incontournable du genre. Non seulement parce qu’il est très beau et très poétique, mais aussi parce que c’est un excellent jeu, aussi bien en solo qu’en mode coopératif. En lice pour les As d’Or de Cannes 2019, le jeu oscille habilement entre deckbuilding et stratégie, pour vous plonger au cœur d’une île luxuriante, où les esprits de la nature doivent combattre les envahisseurs tout en protégeant les Dahans locaux. La rejouabilité est énorme en solo comme à plusieurs, le matériel soigné (mention spéciale pour les petites huttes de bois et les illustrations de Cari Corene). Et pour ceux qui n’auraient pas vraiment envie de débourser 80€ dans un (très beau) jeu de plateau, une version dématérialisée est aussi disponible sur Steam pour 20,99€. C’est moins joli, mais le gameplay reste le même.

Sherlock Holmes Détective conseil

Créé par Suzanne Goldberg, Gary Grady et Jérôme Ropert, sorti le 15 octobre 2016

De 1 à 8 joueurs (12 ans et +), 120 min, édité par Space Cowboys – 44,09€

Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau de Sherlock Holmes ? Dans cette série de jeux d’enquêtes grandiose signée Space Cowboys, vous devrez résoudre des affaires toutes plus complexes les unes que les autres, allant du mystère de Jack l’Éventreur aux meurtres de la Tamise. Quatre boîtes sont déjà accessibles en français, et vous invitent à jouer les détectives dans plusieurs enquêtes, dont certaines jouables en mode campagne. Pour mener à bien vos investigations, vous devrez étudier minutieusement le plan de Londres, consulter les journaux et fouiller l’annuaire à la recherche d’indices. Le matériel est magnifique, et les enquêtes franchement bien pensées. Concernant la rejouabilité, elle est malheureusement quasi nulle. Mais l’expérience est une vraie réussite, et vaut largement l’argent investi. Et si vous êtes plutôt adeptes des enquêtes modernes, avec fouilles de base de données et analyses ADN, on vous conseille aussi l’excellent Détective édité chez Iello, et jouable de 1 à 5 joueurs.

Palm Island

Créé et illustré par Jon Mietling, sorti en 2018

De 1 à 2 joueurs (12 ans et +), 15 min, édité par Nuts Publishing – 11,99€

Vous êtes du genre à vouloir jouer partout et tout le temps ? Palm Island est sûrement l’une des meilleures options qui s’offrent à vous. Le jeu se présente sous la forme d’un simple paquet de cartes, et il a l’avantage indéniable de pouvoir être joué directement dans la main. Pas besoin de table ni de support, vous pourrez lancer une partie n’importe où, dans le métro, la voiture (à condition de ne pas conduire évidemment), ou confortablement installé dans votre canapé. Niveau gameplay, le jeu ne révolutionne pas le genre, puisqu’il vous demandera d’accumuler des ressources pour ensuite les échanger contre des avantages et autres points de victoire. Sans être la découverte de l’année, Palm Island vous permettra de passer un très bon moment.

Welcome

Créé par Benoit Turpin, illustré par Anne Heidsieck, sorti en février 2018

De 1 à 50+ joueurs (10 ans et +), 30 min, édité par Blue Cocker – 19,50€

Adeptes de roll and write, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’excellent Welcome. Sorti en 2018, le jeu toulousain est une vraie réussite. Pas étonnant donc qu’il ait déjà eu droit à trois extensions, un cross-over avec La Petite Mort de Davy Mourier, et une suite. En plus de pouvoir être joué à distance sans trop de difficulté, le jeu embarque aussi un très bon mode solo, avec des règles adaptées et toujours autant d’intérêt. Et comme beaucoup d’autres jeux de cette sélection, il est aussi disponible en dématérialisé sur le site de Board Game Arena.

Aeon’s End

Créé par Kevin Riley, illustré par Scott Hartman, sorti en 2018

De 1 à 4 joueurs (14 ans et +), 1h, édité par Matagot, 44,90€

Dans Aeon’s End, vous êtes le survivant d’une invasion occulte. Réfugié dans la cité souterraine de Gravehold, votre mission sera de combattre les monstres qui menacent l’humanité, tout en réussissant à survivre assez longtemps pour mener vos expéditions à bien. Basé sur un système de deckbuilding classique, Aeon’s End introduit avec lui quelques mécaniques vraiment innovantes, comme l’ordre de tour variable et la planification des attaques. Un vrai bon jeu à la rejouabilité illimitée, qui propose plusieurs extensions en supplément.

Too many Bones

Créé par Adam Carlson et Josh Carlson, sorti en novembre 2016

De 1 à 4 joueurs (12 ans et +), 2h, édité par Chip Theory Games, 123€

Par rapport à la plupart des jeux présentés dans cette sélection, Too Many Bones fait figure d’exception. D’abord par son prix, qui dépasse la barre symbolique des 100€ (et qui peut aller beaucoup plus haut si on investit dans les différentes extensions du jeu). Ensuite par le fait qu’il est à ce jour uniquement disponible en anglais, et qu’il repose en grande partie sur des scénarios narratifs nécessitant de bien comprendre la langue de Shakespeare. Enfin, parce qu’il s’agit là d’un véritable RPG de plateau, avec lancers de dés et choix multiples qui influenceront votre voyage. À réserver aux joueurs experts, Too Many Bones est une véritable réussite dans l’univers du jeu de plateau RPG, jouable aussi bien en solo qu’à plusieurs jusqu’à quatre.